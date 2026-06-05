https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/zeki-arilar-arastirmaya-gore-arilar-sorunlari-cozmek-icin-alet-kullanabiliyor-1106274192.html

Zeki arılar: Araştırmaya göre arılar sorunları çözmek için alet kullanabiliyor

Zeki arılar: Araştırmaya göre arılar sorunları çözmek için alet kullanabiliyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir deneyde yaban arılarının gelişmiş problem çözme becerileri sergilediği görüldü. Araştırmaya göre arılar, sorunları çözmek için aletler kullanabiliyor. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T11:27+0300

2026-06-05T11:27+0300

2026-06-05T11:27+0300

yaşam

arı

zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106275075_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_ff330cf9b8673020bacdc69e758714d1.png

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, arılar üzerinde gerçekleştirdiği son deneyde şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Deneyde arılar, plastik köpük bir topu yapay mavi bir çiçeğin altına yuvarlayabildiler, topun üzerinden tırmanıp çiçeğe ulaşmak için topu kullandılar ve şekerli bir ödül aldılar.Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden araştırmanın lideri Akshaye Bhambore, deney sonuçlarıyla ilgili "Yaban arılarının tamamen yeni bir nesne manipülasyonu görevini, kendiliğinden ve herhangi bir eğitim almadan veya deneme yanılma yapmadan çözebildiklerini ilk kez gösterdik" açıklamasını yaptı.Bilim insanları, önceki bilimsel çalışmalarda yaban arılarının bulmacaları çözmek için sosyal olarak öğrenilmiş davranışları ve mantıksal akıl yürütmeyi kullanabildiğini göstermişti. Ancak yeni deneyde, araştırmacılar arıları ayrı ayrı problemlere maruz bıraktılar ve çözümün kendisi konusunda onları hiç eğitmediler.Arılar buna karşın yine de zekalarını ve ortamdaki müsait aletleri kullanarak engelleri aştı. Deneyin detaylarıAraştırmacılar, yaban arılarının yürüyebileceği ancak uçamayacağı, yaklaşık 10 santimetre çapında ve 3,2 santimetre yüksekliğinde dairesel bir alan inşa ettiler. Ekip, alanın merkezine şekerli bir çözelti içeren yapay mavi bir çiçek yerleştirdi ve arıların onu keşfetmesine izin verdi. Yakınına ise, böcekleri nesneyle tanıştırmak ve bunun bir tehdit olmadığını göstermek için küçük bir köpük top yerleştirdiler.Arılar ödülü almak için topu başarıyla itti. Üçüncü ve son senaryoda, içgörüyü test etmek için tasarlanan senaryoda ekip çiçeği yerden tavana, topu yerleştirmek için şekillendirilmiş dört çukurdan birinin hemen üstüne taşıdı. İlk iki senaryoya maruz kalan arıların büyük çoğunluğu (yüzde 75'i) topu doğru çukura yuvarlamayı ve çiçeğe ulaşmak için üzerine tırmanmayı başardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/japonyada-son-derece-zeki-ayi-alarmi-pencere-kilidini-aciyor-muslugu-acip-su-iciyor-1106272419.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arı, zeka