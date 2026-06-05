https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/zeki-arilar-arastirmaya-gore-arilar-sorunlari-cozmek-icin-alet-kullanabiliyor-1106274192.html
Zeki arılar: Araştırmaya göre arılar sorunları çözmek için alet kullanabiliyor
Zeki arılar: Araştırmaya göre arılar sorunları çözmek için alet kullanabiliyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir deneyde yaban arılarının gelişmiş problem çözme becerileri sergilediği görüldü. Araştırmaya göre arılar, sorunları çözmek için aletler kullanabiliyor. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T11:27+0300
2026-06-05T11:27+0300
2026-06-05T11:27+0300
yaşam
arı
zeka
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Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, arılar üzerinde gerçekleştirdiği son deneyde şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Deneyde arılar, plastik köpük bir topu yapay mavi bir çiçeğin altına yuvarlayabildiler, topun üzerinden tırmanıp çiçeğe ulaşmak için topu kullandılar ve şekerli bir ödül aldılar.Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden araştırmanın lideri Akshaye Bhambore, deney sonuçlarıyla ilgili "Yaban arılarının tamamen yeni bir nesne manipülasyonu görevini, kendiliğinden ve herhangi bir eğitim almadan veya deneme yanılma yapmadan çözebildiklerini ilk kez gösterdik" açıklamasını yaptı.Bilim insanları, önceki bilimsel çalışmalarda yaban arılarının bulmacaları çözmek için sosyal olarak öğrenilmiş davranışları ve mantıksal akıl yürütmeyi kullanabildiğini göstermişti. Ancak yeni deneyde, araştırmacılar arıları ayrı ayrı problemlere maruz bıraktılar ve çözümün kendisi konusunda onları hiç eğitmediler.Arılar buna karşın yine de zekalarını ve ortamdaki müsait aletleri kullanarak engelleri aştı. Deneyin detaylarıAraştırmacılar, yaban arılarının yürüyebileceği ancak uçamayacağı, yaklaşık 10 santimetre çapında ve 3,2 santimetre yüksekliğinde dairesel bir alan inşa ettiler. Ekip, alanın merkezine şekerli bir çözelti içeren yapay mavi bir çiçek yerleştirdi ve arıların onu keşfetmesine izin verdi. Yakınına ise, böcekleri nesneyle tanıştırmak ve bunun bir tehdit olmadığını göstermek için küçük bir köpük top yerleştirdiler.Arılar ödülü almak için topu başarıyla itti. Üçüncü ve son senaryoda, içgörüyü test etmek için tasarlanan senaryoda ekip çiçeği yerden tavana, topu yerleştirmek için şekillendirilmiş dört çukurdan birinin hemen üstüne taşıdı. İlk iki senaryoya maruz kalan arıların büyük çoğunluğu (yüzde 75'i) topu doğru çukura yuvarlamayı ve çiçeğe ulaşmak için üzerine tırmanmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/japonyada-son-derece-zeki-ayi-alarmi-pencere-kilidini-aciyor-muslugu-acip-su-iciyor-1106272419.html
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arı, zeka
Zeki arılar: Araştırmaya göre arılar sorunları çözmek için alet kullanabiliyor
Yeni bir deneyde yaban arılarının gelişmiş problem çözme becerileri sergilediği görüldü. Araştırmaya göre arılar, sorunları çözmek için aletler kullanabiliyor.
Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, arılar üzerinde gerçekleştirdiği son deneyde şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Deneyde arılar, plastik köpük bir topu yapay mavi bir çiçeğin altına yuvarlayabildiler, topun üzerinden tırmanıp çiçeğe ulaşmak için topu kullandılar ve şekerli bir ödül aldılar.
Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden araştırmanın lideri Akshaye Bhambore, deney sonuçlarıyla ilgili "Yaban arılarının tamamen yeni bir nesne manipülasyonu görevini, kendiliğinden ve herhangi bir eğitim almadan veya deneme yanılma yapmadan çözebildiklerini ilk kez gösterdik" açıklamasını yaptı.
Bilim insanları, önceki bilimsel çalışmalarda yaban arılarının bulmacaları çözmek için sosyal olarak öğrenilmiş davranışları ve mantıksal akıl yürütmeyi kullanabildiğini göstermişti. Ancak yeni deneyde, araştırmacılar arıları ayrı ayrı problemlere maruz bıraktılar ve çözümün kendisi konusunda onları hiç eğitmediler.
Arılar buna karşın yine de zekalarını ve ortamdaki müsait aletleri kullanarak engelleri aştı.
Araştırmacılar, yaban arılarının yürüyebileceği ancak uçamayacağı, yaklaşık 10 santimetre çapında ve 3,2 santimetre yüksekliğinde dairesel bir alan inşa ettiler.
Ekip, alanın merkezine şekerli bir çözelti içeren yapay mavi bir çiçek yerleştirdi ve arıların onu keşfetmesine izin verdi. Yakınına ise, böcekleri nesneyle tanıştırmak ve bunun bir tehdit olmadığını göstermek için küçük bir köpük top yerleştirdiler.
Arılar ödülü almak için topu başarıyla itti. Üçüncü ve son senaryoda, içgörüyü test etmek için tasarlanan senaryoda ekip çiçeği yerden tavana, topu yerleştirmek için şekillendirilmiş dört çukurdan birinin hemen üstüne taşıdı. İlk iki senaryoya maruz kalan arıların büyük çoğunluğu (yüzde 75'i) topu doğru çukura yuvarlamayı ve çiçeğe ulaşmak için üzerine tırmanmayı başardı.