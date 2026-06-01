Celal Şengör 50 kilo verdi: Yeni hali gündem oldu
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Celal Şengör, zayıflama iğnesi kullanarak 50 kilo verdiğini açıkladı. Prof. Dr. Şengör'ün son hali sosyal medyada gündem oldu. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T12:26+0300
Zayıflama iğnesi ile 50 kilo verdi
Fatih Altaylı'nın programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün son hali dikkat çekti. Daha önce zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan Şengör, 50 kilo verdiğini söyledi. Fatih Altaylı açılış konuşmasında "Çok sevdiğiniz eski şişman yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın yüzde 50'sini kaybettiniz biliyorsunuz değil mi?" dedi. Şengör ise "Evet söyleyip duruyorsun" dedi.
Artık yeter diyerek uyardı
Devamında ise Altaylı, Celal Şengör'ün 50 kilo verdiğini duyunca "Artık yeter" diyerek arkadaşını şöyle uyardı: "Bir de biliyorsun bu ilaçları uzun vadeli kullanmamak lazım. Bunlar evet obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyor ama kendileri de ne olursa olsun bazı riskler içeride giderek daha çok anlaşılıyor yavaş yavaş keselim. Ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım."
Prof. Dr. Şengör ise bunun üzerine zayıflama iğnesini yavaş yavaş kestiğini söyledi.