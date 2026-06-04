https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/lavrov-rubionun-ukrayna-sozleri-abd-ile-abnin-tutumlarinin-aynilastigini-gosteriyor-1106263583.html

Lavrov: Rubio’nun Ukrayna sözleri, ABD ile AB’nin tutumlarının aynılaştığını gösteriyor

Lavrov: Rubio’nun Ukrayna sözleri, ABD ile AB’nin tutumlarının aynılaştığını gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’un Kiev'e verdiği destekle ilgili açıklamalarının, Ukrayna krizinin... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T19:50+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’un Ukrayna’ya desteğine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Lavrov, bu açıklamaların, Ukrayna’daki krizin çözümü konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarının fiilen aynı çizgide buluştuğunu gösterdiğini belirtti.Buna karşın Lavrov, Washington’un söylem düzeyinde daha olumlu bir çerçeve çizdiğini vurguladı:Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Alaska’da yapılan zirvede Ukrayna ihtilafının çözümüne giden yol haritası konusunda “son derece net bir anlayışa” vardıklarını da hatırlattı.Rubio, Kongre’de yaptığı konuşmada, ABD’nin Kiev’e verdiği açık destek nedeniyle Ukrayna krizinin çözüm sürecinde “tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini” ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rubio-abd-yonetimi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-tasarisi-uzerinde-calisiyor-1106237262.html

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