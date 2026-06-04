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Lavrov: Rubio’nun Ukrayna sözleri, ABD ile AB’nin tutumlarının aynılaştığını gösteriyor
Lavrov: Rubio’nun Ukrayna sözleri, ABD ile AB’nin tutumlarının aynılaştığını gösteriyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’un Kiev'e verdiği destekle ilgili açıklamalarının, Ukrayna krizinin... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’un Ukrayna’ya desteğine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Lavrov, bu açıklamaların, Ukrayna’daki krizin çözümü konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarının fiilen aynı çizgide buluştuğunu gösterdiğini belirtti.Buna karşın Lavrov, Washington’un söylem düzeyinde daha olumlu bir çerçeve çizdiğini vurguladı:Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Alaska’da yapılan zirvede Ukrayna ihtilafının çözümüne giden yol haritası konusunda “son derece net bir anlayışa” vardıklarını da hatırlattı.Rubio, Kongre’de yaptığı konuşmada, ABD’nin Kiev’e verdiği açık destek nedeniyle Ukrayna krizinin çözüm sürecinde “tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini” ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rubio-abd-yonetimi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-tasarisi-uzerinde-calisiyor-1106237262.html
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sergey lavrov, marco rubio, rusya, abd, russia today (rt), ukrayna, kiev, washington, donald trump, vladimir putin, alaska, ab
sergey lavrov, marco rubio, rusya, abd, russia today (rt), ukrayna, kiev, washington, donald trump, vladimir putin, alaska, ab
Lavrov: Rubio’nun Ukrayna sözleri, ABD ile AB’nin tutumlarının aynılaştığını gösteriyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’un Kiev'e verdiği destekle ilgili açıklamalarının, Ukrayna krizinin çözümünde ABD ile Avrupa ülkelerinin yaklaşımı arasında “esasen hiçbir fark kalmadığını” ortaya koyduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’un Ukrayna’ya desteğine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Lavrov, bu açıklamaların, Ukrayna’daki krizin çözümü konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarının fiilen aynı çizgide buluştuğunu gösterdiğini belirtti.
Marco Rubio’nun söylediklerini dikkate alırsak, ki kendisiyle iş ilişkilerimiz var, yaklaşık iki hafta önce Ukrayna’daki durumu kendisiyle ayrıntılı biçimde ele aldık. Onun Ukrayna’ya destek konusundaki ifadeleri, aslında ABD ile Avrupa’nın yaklaşımları arasında esasen bir fark kalmadığını gösteriyor.
Buna karşın Lavrov, Washington’un söylem düzeyinde daha olumlu bir çerçeve çizdiğini vurguladı:
Dış çerçeveye, retoriğe baktığımızda, ABD’nin pozisyonu elbette çok daha pozitif görünüyor; çünkü Washington, Donald Trump’ın iktidara gelişinden bu yana her zaman Rusya ile diyalogdan yana olduğunu dile getirdi.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Alaska’da yapılan zirvede Ukrayna ihtilafının çözümüne giden yol haritası konusunda “son derece net bir anlayışa” vardıklarını da hatırlattı.
Eğer ABD kendi inisiyatifini gerçekten ilerletmiş olsaydı, çoktan müzakere masasına oturmuş ve askeri faaliyetleri durdurmuş olurduk.
Rubio, Kongre’de yaptığı konuşmada, ABD’nin Kiev’e verdiği açık destek nedeniyle Ukrayna krizinin çözüm sürecinde “tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini” ifade etmişti.