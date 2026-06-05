https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yunanistanda-ilk-kadin-gonullu-askerler-goreve-basladi-1106292003.html
Yunanistan'da ilk kadın gönüllü askerler göreve başladı
Yunanistan'da ilk kadın gönüllü askerler göreve başladı
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Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde kadınlara yönelik yeni gönüllü askerlik programı kapsamında ilk kadın asker grubu göreve başladı. Askerlik süresi ne kadar? Askerlik yaşı kaç? Detaylar haberde...
2026-06-05T18:33+0300
2026-06-05T18:33+0300
2026-06-05T18:33+0300
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Yunanistan'da kadınların gönüllü askerlik hizmetine katılmasını öngören yeni program kapsamında ilk kadın askerler eğitim için birliklerine teslim oldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre, toplam 72 kadın asker, temel eğitimlerini almak üzere ülkenin orta kesimindeki Lamia kentinde bulunan eğitim merkezine ulaştı.20 ila 26 yaş arasındaki kadınlara açık olan program, Yunan Kara Kuvvetleri bünyesinde 12 aylık gönüllü askerlik hizmetini kapsıyor. Kadın askerler, eğitimlerinin ilk aşaması için Lamia Acemi Eğitim Merkezi'nde 10 hafta boyunca temel askeri eğitim ve muharip eğitim alacak.Katılanlara kariyer avantajları sunuluyorYunan makamları, programı hem askeri katılımı artırmanın hem de genç kadınlara kariyer fırsatları sağlamanın bir yolu olarak tanıtıyor. Ülkedeki iş gücü piyasasının zorlukları göz önüne alındığında, programın çeşitli teşvikler sunduğu belirtiliyor.Katılımcılara sağlanan başlıca avantajlar şöyle:Yetkililer, uygulamanın şu aşamada deneme niteliğinde olduğunu, elde edilecek sonuçlara göre programın kapsamının genişletilmesinin değerlendirileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/uzman-erbas-kanunu-degisiyor-7-yilini-tamamlayana-kamuda-is-imkni-1106285770.html
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yunanistan, kadın asker, ordu
yunanistan, kadın asker, ordu
Yunanistan'da ilk kadın gönüllü askerler göreve başladı
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde kadınlara yönelik yeni gönüllü askerlik programı kapsamında ilk kadın asker grubu göreve başladı. 20-26 yaş arası kadınları kapsayan pilot uygulama olarak hayata geçirilen programın sonuçları değerlendirilerek gelecekte genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.
Yunanistan'da kadınların gönüllü askerlik hizmetine katılmasını öngören yeni program kapsamında ilk kadın askerler eğitim için birliklerine teslim oldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre, toplam 72 kadın asker, temel eğitimlerini almak üzere ülkenin orta kesimindeki Lamia kentinde bulunan eğitim merkezine ulaştı.
20 ila 26 yaş arasındaki kadınlara açık olan program, Yunan Kara Kuvvetleri bünyesinde 12 aylık gönüllü askerlik hizmetini kapsıyor. Kadın askerler, eğitimlerinin ilk aşaması için Lamia Acemi Eğitim Merkezi'nde 10 hafta boyunca temel askeri eğitim ve muharip eğitim alacak.
Katılanlara kariyer avantajları sunuluyor
Yunan makamları, programı hem askeri katılımı artırmanın hem de genç kadınlara kariyer fırsatları sağlamanın bir yolu olarak tanıtıyor. Ülkedeki iş gücü piyasasının zorlukları göz önüne alındığında, programın çeşitli teşvikler sunduğu belirtiliyor.
Katılımcılara sağlanan başlıca avantajlar şöyle:
Askerlikte geçirilen sürenin iş deneyimi olarak kabul edilmesi,
Profesyonel askerlik ve silahlı kuvvetlerde sivil personel alımları dahil olmak üzere kamu personeli alım süreçlerinde ek puan verilmesi,
Hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği ve idari kadrolar gibi bazı kamu görevlerinde öncelikli değerlendirme imkanı,
Askeri hastaneler ve sosyal tesisler gibi silahlı kuvvetlere ait sosyal haklardan yararlanabilme.
Yetkililer, uygulamanın şu aşamada deneme niteliğinde olduğunu, elde edilecek sonuçlara göre programın kapsamının genişletilmesinin değerlendirileceğini belirtti.