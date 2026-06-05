https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yunanistanda-ilk-kadin-gonullu-askerler-goreve-basladi-1106292003.html

Yunanistan'da ilk kadın gönüllü askerler göreve başladı

Yunanistan'da ilk kadın gönüllü askerler göreve başladı

Sputnik Türkiye

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde kadınlara yönelik yeni gönüllü askerlik programı kapsamında ilk kadın asker grubu göreve başladı. Askerlik süresi ne kadar? Askerlik yaşı kaç? Detaylar haberde...

2026-06-05T18:33+0300

2026-06-05T18:33+0300

2026-06-05T18:33+0300

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Yunanistan'da kadınların gönüllü askerlik hizmetine katılmasını öngören yeni program kapsamında ilk kadın askerler eğitim için birliklerine teslim oldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre, toplam 72 kadın asker, temel eğitimlerini almak üzere ülkenin orta kesimindeki Lamia kentinde bulunan eğitim merkezine ulaştı.20 ila 26 yaş arasındaki kadınlara açık olan program, Yunan Kara Kuvvetleri bünyesinde 12 aylık gönüllü askerlik hizmetini kapsıyor. Kadın askerler, eğitimlerinin ilk aşaması için Lamia Acemi Eğitim Merkezi'nde 10 hafta boyunca temel askeri eğitim ve muharip eğitim alacak.Katılanlara kariyer avantajları sunuluyorYunan makamları, programı hem askeri katılımı artırmanın hem de genç kadınlara kariyer fırsatları sağlamanın bir yolu olarak tanıtıyor. Ülkedeki iş gücü piyasasının zorlukları göz önüne alındığında, programın çeşitli teşvikler sunduğu belirtiliyor.Katılımcılara sağlanan başlıca avantajlar şöyle:Yetkililer, uygulamanın şu aşamada deneme niteliğinde olduğunu, elde edilecek sonuçlara göre programın kapsamının genişletilmesinin değerlendirileceğini belirtti.

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