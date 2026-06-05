https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/uzman-erbas-kanunu-degisiyor-7-yilini-tamamlayana-kamuda-is-imkni-1106285770.html
Uzman erbaş kanunu değişiyor: 7 yılını tamamlayana kamuda iş imkânı
Uzman erbaş kanunu değişiyor: 7 yılını tamamlayana kamuda iş imkânı
Sputnik Türkiye
AK Parti tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan Uzman Erbaş Kanunu teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarında önemli... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T15:38+0300
2026-06-05T15:38+0300
2026-06-05T15:47+0300
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AK Parti tarafından hazırlanan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.Toplam 17 maddeden oluşan teklifin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi ve milli güvenlik alanındaki ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler getirmeyi amaçladığı belirtildi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin en dikkat çeken maddelerinden birinin sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçişine ilişkin olduğunu belirterek, "Sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.7 yılını tamamlayana kamu kapısı açılıyorTeklif kapsamında, 7 yıllık sözleşme süresini tamamlayan er ve erbaşlara kamuda istihdam imkânı sağlanacak.Bu kapsamda kamu kurumlarında değerlendirilmek üzere yüzde 10'luk kontenjan ayrılması öngörülüyor.Düzenlemenin, görev süresini tamamlayan personelin sivil hayata geçiş sürecini kolaylaştırması hedefleniyor.Şehit yakınlarına uzman erbaşlık başvuru hakkıKanun teklifinde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise askerlikten muaf olan şehit yakınlarını kapsıyor.Buna göre, Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulan kişiler, uzman erbaş olabilmek için başvuruda bulunabilecek.TSK personeline yeni haklar geliyorTeklifte, görev koşullarına ilişkin çeşitli iyileştirmeler de yer alıyor.Buna göre, daimi konuşlu bulunduğu liman dışında görev yapan denizaltı personeline, konaklama imkânı sağlanamayan durumlarda konaklama gideri ödenecek.Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders veren personele yönelik ek ders ücreti uygulaması, 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.Askeri mahalin kapsamı genişletiliyorKanun teklifiyle birlikte bazı tesislerin hukuki statüsünde de değişikliğe gidiliyor.Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.Anayasa mahkemesi kararlarına uyum sağlanacakTeklif kapsamında ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı yasal düzenlemelerin de güncellenmesi planlanıyor.Meclis gündemine alınan teklifin, ilgili komisyonlarda görüşülmesinin ardından Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.
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ak parti, abdullah güler, türk silahlı kuvvetleri (tsk), türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
ak parti, abdullah güler, türk silahlı kuvvetleri (tsk), türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Uzman erbaş kanunu değişiyor: 7 yılını tamamlayana kamuda iş imkânı
15:38 05.06.2026 (güncellendi: 15:47 05.06.2026)
AK Parti tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan Uzman Erbaş Kanunu teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarında önemli değişiklikler içeriyor. Düzenlemeye göre, 7 yıllık sözleşmesini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erler için kamuda istihdam yolu açılacak.
AK Parti tarafından hazırlanan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
Toplam 17 maddeden oluşan teklifin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi ve milli güvenlik alanındaki ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler getirmeyi amaçladığı belirtildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin en dikkat çeken maddelerinden birinin sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçişine ilişkin olduğunu belirterek, "Sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.
7 yılını tamamlayana kamu kapısı açılıyor
Teklif kapsamında, 7 yıllık sözleşme süresini tamamlayan er ve erbaşlara kamuda istihdam imkânı sağlanacak.
Bu kapsamda kamu kurumlarında değerlendirilmek üzere yüzde 10'luk kontenjan ayrılması öngörülüyor.
Düzenlemenin, görev süresini tamamlayan personelin sivil hayata geçiş sürecini kolaylaştırması hedefleniyor.
Şehit yakınlarına uzman erbaşlık başvuru hakkı
Kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise askerlikten muaf olan şehit yakınlarını kapsıyor.
Buna göre, Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulan kişiler, uzman erbaş olabilmek için başvuruda bulunabilecek.
TSK personeline yeni haklar geliyor
Teklifte, görev koşullarına ilişkin çeşitli iyileştirmeler de yer alıyor.
Buna göre, daimi konuşlu bulunduğu liman dışında görev yapan denizaltı personeline, konaklama imkânı sağlanamayan durumlarda konaklama gideri ödenecek.
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders veren personele yönelik ek ders ücreti uygulaması, 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.
Askeri mahalin kapsamı genişletiliyor
Kanun teklifiyle birlikte bazı tesislerin hukuki statüsünde de değişikliğe gidiliyor.
Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.
Anayasa mahkemesi kararlarına uyum sağlanacak
Teklif kapsamında ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı yasal düzenlemelerin de güncellenmesi planlanıyor.
Meclis gündemine alınan teklifin, ilgili komisyonlarda görüşülmesinin ardından Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.