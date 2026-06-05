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Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğu vurdu: Bebek arabasında yaralandı
Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğu vurdu: Bebek arabasında yaralandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bebek arabasında oturan 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya Gazipaşa'da annesiyle birlikte pazara giden 4 yaşındaki çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti. Bebek arabasında otururken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Bebek arabasında otururken bir anda kanlar içinde kaldıİstiklal Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında annesiyle pazar alanında bulunan Ö.K'ye yorgun mermi isabet etti.Karnından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayı gören pazarcı esnafından Ümmühani Gölge, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Bebek arabasındayken çocuk ağlamaya başladı. Baktığımızda karnına yorgun kurşun isabet ettiğini gördük. Kurşun kendiliğinden dışarı çıktı." dedi. Polis ekiplerince, inceleme başlatıldı.Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi, havaya ateşlenen bir merminin, yerçekimi ve hava direnci nedeniyle sahip olduğu ilk hızı kaybettikten sonra ivme kaybedip zirve noktasına ulaştıktan sonra tekrar yere doğru serbest düşüşe geçtiği evredeki olarak tanımlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/antalyada-yorgun-mermi-can-aldi-yorgun-mermi-nedir-1096952409.html
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antalya, yorgun mermi
antalya, yorgun mermi

Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğu vurdu: Bebek arabasında yaralandı

15:26 05.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA
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Antalya'da bebek arabasında oturan 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Antalya Gazipaşa'da annesiyle birlikte pazara giden 4 yaşındaki çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti. Bebek arabasında otururken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Bebek arabasında otururken bir anda kanlar içinde kaldı

İstiklal Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında annesiyle pazar alanında bulunan Ö.K'ye yorgun mermi isabet etti.Karnından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı gören pazarcı esnafından Ümmühani Gölge, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Bebek arabasındayken çocuk ağlamaya başladı. Baktığımızda karnına yorgun kurşun isabet ettiğini gördük. Kurşun kendiliğinden dışarı çıktı." dedi. Polis ekiplerince, inceleme başlatıldı.

Yorgun mermi nedir?

Yorgun mermi, havaya ateşlenen bir merminin, yerçekimi ve hava direnci nedeniyle sahip olduğu ilk hızı kaybettikten sonra ivme kaybedip zirve noktasına ulaştıktan sonra tekrar yere doğru serbest düşüşe geçtiği evredeki olarak tanımlanıyor.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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Antalya'da yorgun mermi can aldı: Yorgun mermi nedir?
11 Haziran 2025, 17:08
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