https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yorgun-mermi-4-yasindaki-cocugu-vurdu-bebek-arabasinda-yaralandi--1106285270.html

Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğu vurdu: Bebek arabasında yaralandı

Yorgun mermi 4 yaşındaki çocuğu vurdu: Bebek arabasında yaralandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da bebek arabasında oturan 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T15:26+0300

2026-06-05T15:26+0300

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antalya

yorgun mermi

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Antalya Gazipaşa'da annesiyle birlikte pazara giden 4 yaşındaki çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti. Bebek arabasında otururken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Bebek arabasında otururken bir anda kanlar içinde kaldıİstiklal Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında annesiyle pazar alanında bulunan Ö.K'ye yorgun mermi isabet etti.Karnından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayı gören pazarcı esnafından Ümmühani Gölge, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Bebek arabasındayken çocuk ağlamaya başladı. Baktığımızda karnına yorgun kurşun isabet ettiğini gördük. Kurşun kendiliğinden dışarı çıktı." dedi. Polis ekiplerince, inceleme başlatıldı.Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi, havaya ateşlenen bir merminin, yerçekimi ve hava direnci nedeniyle sahip olduğu ilk hızı kaybettikten sonra ivme kaybedip zirve noktasına ulaştıktan sonra tekrar yere doğru serbest düşüşe geçtiği evredeki olarak tanımlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/antalyada-yorgun-mermi-can-aldi-yorgun-mermi-nedir-1096952409.html

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