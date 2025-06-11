https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/antalyada-yorgun-mermi-can-aldi-yorgun-mermi-nedir-1096952409.html

Antalya'da yorgun mermi can aldı: Yorgun mermi nedir?

Antalya'da yorgun mermi can aldı: Yorgun mermi nedir?

Sputnik Türkiye

Yorgun mermi bir genci hayattan kopardı

2025-06-11T17:08+0300

2025-06-11T17:08+0300

2025-06-11T17:08+0300

türki̇ye

antalya

yorgun mermi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Boynunu tutarak eve geldiVarsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak'ta müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26) bir süre sonra boynunu tutarak eve döndü. Omar, yakınları tarafından özel bir araçla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.Vücudunda mermi olduğu tespit edilen Omar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kümes ve çevresinde çalışma yapılarak bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü. Omar'ın yakınlarının verdiği ifadede silah sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi. Beş yılda 120 kişi hayatını kaybettiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında yaptığı açıklamada, yorgun mermiye bağlı olarak son 5 yılda meydana gelen asayiş olaylarında 120 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 571 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı. Yorgun mermi nedir?Silahla havaya ateş açılmasının ardından merminin ulaşabildiği menzilden irtifa kaybederek aşağı inmesine yorgun mermi deniliyor. Oldukça tehlikeli olan bu durum ölümcül olabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/adanada-yorgun-mermi-tavani-deldi-mermi-doner-ustasinin-basina-isabet-etti-1096922369.html

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