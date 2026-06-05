https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/yapay-zeka-super-antijen-asi-tasarladi-ilk-insan-denemeleri-basladi-1106268702.html

Yapay zeka 'süper antijen aşı' tasarladı: İlk insan denemeleri başladı

Yapay zeka 'süper antijen aşı' tasarladı: İlk insan denemeleri başladı

Sputnik Türkiye

İngiltere'deki araştırmacılar, yapay zeka tarafından tamamen tasarlanan ve insanlar üzerinde test edilen ilk aşının sonuçlarını yayımladı. Tüm koronavirüs... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T07:32+0300

2026-06-05T07:32+0300

2026-06-05T07:47+0300

sağlik

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aşı

yapay zeka

koronavirüs

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Yapay zeka teknolojisi, aşı geliştirme alanında önemli bir eşiğin aşılmasını sağladı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka tarafından tasarlanan ve insanlar üzerinde test edilen ilk "süper antijen" temelli aşının sonuçlarını açıkladı.Araştırmacılar, yeni aşının yalnızca mevcut Kovid-19 varyantlarına değil, hayvanlardan insanlara geçerek gelecekte salgına yol açabilecek koronavirüslere karşı da koruma sağlamayı amaçladığını belirtti. Çalışma, aşıların yalnızca mevcut virüslere karşı değil, henüz ortaya çıkmamış tehditlere karşı da hazırlanabileceğini gösteren ilk örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.Yapay zeka virüs ailesinin ortak özelliklerini belirlediGeleneksel aşılar genellikle dolaşımdaki belirli bir virüs türüne göre geliştiriliyor. Ancak koronavirüs ve grip gibi virüslerin sürekli mutasyona uğraması nedeniyle bu aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor.Cambridge ekibi ise farklı koronavirüs türlerine ait genetik verileri yapay zekaya analiz ettirdi. Yapay zeka, bu verilerden yola çıkarak virüs ailesinin ortak özelliklerini taşıyan bir "süper antijen" tasarladı. Böylece bağışıklık sisteminin yalnızca tek bir virüse değil, çok sayıda koronavirüse karşı hazırlıklı hale getirilmesi hedeflendi.Prof. Jonathan Heeney, bu yaklaşımın salgınlara karşı hazırlık anlayışında köklü bir değişim yaratabileceğini söyledi. Heeney, amaçlarının virüslerin peşinden gitmek yerine gelecekte ortaya çıkabilecek tehditleri öngörerek önlem almak olduğunu ifade etti.İlk insan deneyleri tamamlandıAşı şu ana kadar 39 gönüllü üzerinde güvenlik testlerinden geçti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ikinci aşama çalışmalar ise aşının bağışıklık sistemini ne ölçüde harekete geçirdiğini değerlendirmeyi amaçlıyor.Sonuçlar, aşı tarafından oluşturulan bağışıklık yanıtının şimdilik "mütevazı" düzeyde olduğunu gösterse de uzmanlar teknolojinin potansiyelinin dikkat çekici olduğunu vurguluyor. Araştırmaya katılan uzmanlardan Prof. Saul Faust, yapay zeka destekli tasarımın özellikle sürekli değişen virüslere karşı geliştirilecek geleceğin aşıları açısından büyük umut verdiğini belirtti.Grip ve Ebola için de çalışmalar sürüyorCambridge ekibi, aynı teknolojiyi kullanarak her yıl yeniden formüle edilmesi gerekmeyen evrensel grip aşıları üzerinde de çalışıyor. Ayrıca kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne ve Ebola dahil çeşitli viral kanamalı ateş hastalıklarına karşı yeni aşı adayları geliştiriliyor.Araştırmada yer almayan uzmanlardan Prof. Andy Pollard ise yapay zekanın aşı araştırmalarında oyunun kurallarını değiştirebileceğini söyledi. Pollard'a göre yapay zeka, bağışıklık sisteminin aşılara nasıl tepki vereceğini daha doğru tahmin ederek geliştirme süreçlerini hızlandırabilir ve gelecekte milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir.Çalışmanın sonuçları, Journal of Infection dergisinde yayımlandı.

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