https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tuz-tuketiminde-dikkat-ceken-sonuc-kadinlar-mi-erkekler-mi-daha-fazla-tuz-tuketiyor-1106261777.html

Tuz tüketiminde dikkat çeken sonuç: Kadınlar mı erkekler mi daha fazla tuz tüketiyor?

Tuz tüketiminde dikkat çeken sonuç: Kadınlar mı erkekler mi daha fazla tuz tüketiyor?

Sputnik Türkiye

8 bin 300'den fazla kişiyle yapılan araştırma, sofrada yemeğe ekstra tuz ekleme alışkanlığının belirli yaşam tarzları ve beslenme tercihleriyle bağlantılı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T18:38+0300

2026-06-04T18:38+0300

2026-06-04T18:38+0300

sağlik

tuz

erkek

kadın

ultra işlenmiş gıdalar

sebze

meyve

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Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, ileri yaştaki bireylerin tuz kullanım alışkanlıklarını mercek altına aldı. Araştırmada, yemeğe sonradan tuz ekleme davranışının yalnızca damak tadıyla değil, yaşam koşulları ve beslenme düzeniyle de ilişkili olduğu belirlendi.Bilim insanları, 8 bin 300'den fazla Brezilyalı yetişkinin verilerini inceleyerek bu alışkanlığın hangi gruplarda daha yaygın olduğunu araştırdı.Erkekler ve kadınlar arasında dikkat çeken farkAraştırmaya göre erkeklerin yüzde 12.7'si, kadınların ise yüzde 9.4'ü sofrada yemeklerine ekstra tuz eklediğini belirtti.Bulgular, erkeklerde bu alışkanlığın daha sınırlı sayıda faktörle ilişkili olduğunu gösterdi. Yalnız yaşayan erkeklerin ekstra tuz kullanma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.Araştırmanın başyazarı Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Flavia Brito, "Yemeğe tuz ekleme alışkanlığı Brezilyalı yaşlı yetişkinler arasında hala oldukça yaygın ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor" dedi.Beslenme alışkanlıkları belirleyici olduKadınlarda ise tablo daha karmaşık çıktı.Araştırmaya göre sık sık ultra işlenmiş gıda tüketen kadınların sofrada ekstra tuz kullanma olasılığı yaklaşık iki kat daha yüksek bulundu.Buna karşılık düzenli olarak meyve tüketen kadınlarda ekstra tuz kullanma ihtimalinin yüzde 81, sebze tüketenlerde ise yüzde 40 daha düşük olduğu görüldü.Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Debora Santos, "Kadınların tuz ekleme davranışı daha geniş bir beslenme ve yaşam tarzı örüntüsüyle bağlantılı görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, aşırı tuz tüketiminin azaltılması için işlenmiş gıdalardaki sodyum oranlarının düşürülmesi ve sofrada tuzluk bulundurma alışkanlığının sınırlandırılmasının etkili olabileceğini belirtti.

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tuz, erkek, kadın, ultra işlenmiş gıdalar, sebze, meyve