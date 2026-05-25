Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya serbest bırakıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Serenay Sarıkaya, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örneği... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T12:57+0300
12:57 25.05.2026
© Mustafa Mert KaracaSerenay Sarıkaya
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Serenay Sarıkaya, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örneği vermesinin ardından serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kullanımına yönelik başlatılan soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla'da belirlenen 25 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan, saç ve idrar örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışından döndüğü belirlenen oyuncu Serenay Sarıkaya da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Sarıkaya, ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumunda test için saç ve kan örneği verdi. Oyuncu Sarıkaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
