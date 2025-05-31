https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/savcilarin-sifreleriyle-uyapa-giren-zabit-katibi-tutuklandi-1096689436.html
Savcıların şifreleriyle UYAP'a giren zabıt katibi tutuklandı: 'Kovuşturmaya gerek yok' kararı verdiği ortaya çıktı
Savcıların şifreleriyle UYAP'a giren zabıt katibi tutuklandı: 'Kovuşturmaya gerek yok' kararı verdiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin savcıların şifreleriyle UYAP'a girerek bazı dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği ortaya çıktı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T17:34+0300
2025-05-31T17:34+0300
2025-05-31T17:38+0300
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Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ndeki (UYAP) hesabına girerek, hakkında soruşturma olan bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdiği tespit edildi. Dosyalarda verilen kararlar kaldırılırken bazı dosyalardaki kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Tutuklanan zabıt katibi suçunu itiraf etti. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y'nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve "dosya takibi" yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.Sahte işlemler gerçekleştirdiZabıt katibinin Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı, noter işlemlerini incelemeye aldı.Şüpheli A.Y'nin görevli olduğu dönemde "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen soruşturma dosyalarını tekrar değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı.İncelemeler sonucunda A.Y'nin, savcıların UYAP'taki hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.Zabit katibinin verdiği kararlar kaldırıldıZabıt katibinin usulsüz verdiği kararların tamamını kaldıran başsavcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma aşamasında da yurt dışında olduğu anlaşılan bazıları hakkındaki yakalama kararının devam ettiği belirtildi.Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan şüpheli A.Y'nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını, kararları da kendisinin onayladığını itiraf ettiği öğrenildi.Şüphelinin ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için de sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/marmarayda-cocuklarinin-yaninda-darbedilen-babaya-saldiran-supheli-tutuklandi-1096686516.html
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uyap, cumhuriyet başsavcılığı, ankara adliyesi
uyap, cumhuriyet başsavcılığı, ankara adliyesi
Savcıların şifreleriyle UYAP'a giren zabıt katibi tutuklandı: 'Kovuşturmaya gerek yok' kararı verdiği ortaya çıktı
17:34 31.05.2025 (güncellendi: 17:38 31.05.2025)
Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin savcıların şifreleriyle UYAP'a girerek bazı dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği ortaya çıktı.
Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ndeki (UYAP) hesabına girerek, hakkında soruşturma olan bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdiği tespit edildi. Dosyalarda verilen kararlar kaldırılırken bazı dosyalardaki kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Tutuklanan zabıt katibi suçunu itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y'nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve "dosya takibi" yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Sahte işlemler gerçekleştirdi
Zabıt katibinin Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı, noter işlemlerini incelemeye aldı.
Şüpheli A.Y'nin görevli olduğu dönemde "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen soruşturma dosyalarını tekrar değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı.
İncelemeler sonucunda A.Y'nin, savcıların UYAP'taki hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.
Zabit katibinin verdiği kararlar kaldırıldı
Zabıt katibinin usulsüz verdiği kararların tamamını kaldıran başsavcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma aşamasında da yurt dışında olduğu anlaşılan bazıları hakkındaki yakalama kararının devam ettiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan şüpheli A.Y'nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını, kararları da kendisinin onayladığını itiraf ettiği öğrenildi.
Şüphelinin ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için de sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul ettiği ifade edildi.