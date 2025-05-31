https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/savcilarin-sifreleriyle-uyapa-giren-zabit-katibi-tutuklandi-1096689436.html

Savcıların şifreleriyle UYAP'a giren zabıt katibi tutuklandı: 'Kovuşturmaya gerek yok' kararı verdiği ortaya çıktı

Savcıların şifreleriyle UYAP'a giren zabıt katibi tutuklandı: 'Kovuşturmaya gerek yok' kararı verdiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin savcıların şifreleriyle UYAP'a girerek bazı dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği ortaya çıktı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T17:34+0300

2025-05-31T17:34+0300

2025-05-31T17:38+0300

türki̇ye

uyap

cumhuriyet başsavcılığı

ankara adliyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104134/43/1041344375_4:0:1003:562_1920x0_80_0_0_1258ec765d7c4a0b85840b14b1cc7aa0.jpg

Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ndeki (UYAP) hesabına girerek, hakkında soruşturma olan bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdiği tespit edildi. Dosyalarda verilen kararlar kaldırılırken bazı dosyalardaki kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Tutuklanan zabıt katibi suçunu itiraf etti. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y'nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve "dosya takibi" yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.Sahte işlemler gerçekleştirdiZabıt katibinin Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı, noter işlemlerini incelemeye aldı.Şüpheli A.Y'nin görevli olduğu dönemde "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen soruşturma dosyalarını tekrar değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı.İncelemeler sonucunda A.Y'nin, savcıların UYAP'taki hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.Zabit katibinin verdiği kararlar kaldırıldıZabıt katibinin usulsüz verdiği kararların tamamını kaldıran başsavcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma aşamasında da yurt dışında olduğu anlaşılan bazıları hakkındaki yakalama kararının devam ettiği belirtildi.Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan şüpheli A.Y'nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını, kararları da kendisinin onayladığını itiraf ettiği öğrenildi.Şüphelinin ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için de sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/marmarayda-cocuklarinin-yaninda-darbedilen-babaya-saldiran-supheli-tutuklandi-1096686516.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uyap, cumhuriyet başsavcılığı, ankara adliyesi