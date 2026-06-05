https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/usakov-putin-ile-schroder-arasindaki-gorusmes-dostane-bir-ortamda-gecti-1106295190.html

Uşakov: Putin ile Schröder arasındaki görüşmes dostane bir ortamda geçti

Uşakov: Putin ile Schröder arasındaki görüşmes dostane bir ortamda geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile baş başa görüştü. Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmenin sıcak ve... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T21:38+0300

2026-06-05T21:38+0300

2026-06-05T21:38+0300

dünya

vladimir putin

gerhard schröder

rusya

almanya

yuriy uşakov

dmitriy peskov

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder arasında baş başa bir görüşme yapıldı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sputnik muhabirinin, 'Putin ile Schröder arasındaki görüşmeye dair genel hatlarıyla ne söyleyebileceği' sorusu üzerine Uşakov şu ifadeleri kullandı:Uşakov, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir ek bilgi paylaşmazken, iki lider arasındaki temasın samimi bir ortamda geçtiğini vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce de Putin ve Schröder'in zaman zaman iletişim halinde olduğunu belirtmişti.

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vladimir putin, gerhard schröder, rusya, almanya, yuriy uşakov, dmitriy peskov