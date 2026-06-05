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Uşakov: Putin ile Schröder arasındaki görüşmes dostane bir ortamda geçti
Uşakov: Putin ile Schröder arasındaki görüşmes dostane bir ortamda geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile baş başa görüştü. Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmenin sıcak ve... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T21:38+0300
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dünya
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gerhard schröder
rusya
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yuriy uşakov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder arasında baş başa bir görüşme yapıldı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sputnik muhabirinin, 'Putin ile Schröder arasındaki görüşmeye dair genel hatlarıyla ne söyleyebileceği' sorusu üzerine Uşakov şu ifadeleri kullandı:Uşakov, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir ek bilgi paylaşmazken, iki lider arasındaki temasın samimi bir ortamda geçtiğini vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce de Putin ve Schröder'in zaman zaman iletişim halinde olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putinin-spiefteki-merakla-beklenen-konusmasi-basladi-1106282550.html
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vladimir putin, gerhard schröder, rusya, almanya, yuriy uşakov, dmitriy peskov
vladimir putin, gerhard schröder, rusya, almanya, yuriy uşakov, dmitriy peskov

Uşakov: Putin ile Schröder arasındaki görüşmes dostane bir ortamda geçti

21:38 05.06.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile baş başa görüştü. Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmenin sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder arasında baş başa bir görüşme yapıldı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sputnik muhabirinin, 'Putin ile Schröder arasındaki görüşmeye dair genel hatlarıyla ne söyleyebileceği' sorusu üzerine Uşakov şu ifadeleri kullandı:
Görüşme dostaneydi, tete-a-tete, yani baş başa gerçekleşti. Açıkçası ayrıntıları bilmiyorum.
Uşakov, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir ek bilgi paylaşmazken, iki lider arasındaki temasın samimi bir ortamda geçtiğini vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce de Putin ve Schröder'in zaman zaman iletişim halinde olduğunu belirtmişti.
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