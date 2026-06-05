https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/ukrayna-zaporojye-ngsde-sessizlik-rejimini-ihlal-etti-1106288469.html
Ukrayna, Zaporojye NGS’de sessizlik rejimini ihlal etti
Ukrayna, Zaporojye NGS’de sessizlik rejimini ihlal etti
Sputnik Türkiye
Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin santral çevresinde ilan edilen sessizlik rejimini ihlal ettiğini duyurdu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T16:10+0300
2026-06-05T16:10+0300
2026-06-05T16:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sessizlik rejimi
i̇hlal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_0:7:816:466_1920x0_80_0_0_2126a88fd1665c97a36961685766aca0.png
Zaporojye NGS yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından koordine edilen ve santralin güvenliği için kritik öneme sahip ‘Dneprovskaya’ elektrik hattının onarımı sırasında gerçekleşti.Olayın bugün Moskova saatiyle 13.15'te, sessizlik rejiminin ilk saatlerinde yaşandığı belirtilirken Ukrayna'ya ait bir İHA’nın, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı mayın temizleme ekibinin üzerine mühimmat bıraktığı aktarıldı.Santral yönetimi, bu saldırının Ukrayna tarafının verdiği ve UAEA'nın 4 Haziran 2026 tarihli notasıyla onaylanan güvenlik garantilerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/novak-rusya-batinin-yaptirimlarini-dost-ulkelerle-asmayi-basardi-1106287535.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_94:0:723:472_1920x0_80_0_0_6a5a0179ed2b09e6ced508f3d2040eb6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sessizlik rejimi, i̇hlal
rusya, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sessizlik rejimi, i̇hlal
Ukrayna, Zaporojye NGS’de sessizlik rejimini ihlal etti
Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin santral çevresinde ilan edilen sessizlik rejimini ihlal ettiğini duyurdu.
Zaporojye NGS yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından koordine edilen ve santralin güvenliği için kritik öneme sahip ‘Dneprovskaya’ elektrik hattının onarımı sırasında gerçekleşti.
Olayın bugün Moskova saatiyle 13.15'te, sessizlik rejiminin ilk saatlerinde yaşandığı belirtilirken Ukrayna'ya ait bir İHA’nın, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı mayın temizleme ekibinin üzerine mühimmat bıraktığı aktarıldı.
Santral yönetimi, bu saldırının Ukrayna tarafının verdiği ve UAEA'nın 4 Haziran 2026 tarihli notasıyla onaylanan güvenlik garantilerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.