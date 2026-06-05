https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/ukrayna-zaporojye-ngsde-sessizlik-rejimini-ihlal-etti-1106288469.html

Ukrayna, Zaporojye NGS’de sessizlik rejimini ihlal etti

Ukrayna, Zaporojye NGS’de sessizlik rejimini ihlal etti

Sputnik Türkiye

Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) yönetimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin santral çevresinde ilan edilen sessizlik rejimini ihlal ettiğini duyurdu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T16:10+0300

2026-06-05T16:10+0300

2026-06-05T16:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

zaporojye nükleer güç santrali

ukrayna

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sessizlik rejimi

i̇hlal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_0:7:816:466_1920x0_80_0_0_2126a88fd1665c97a36961685766aca0.png

Zaporojye NGS yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından koordine edilen ve santralin güvenliği için kritik öneme sahip ‘Dneprovskaya’ elektrik hattının onarımı sırasında gerçekleşti.Olayın bugün Moskova saatiyle 13.15'te, sessizlik rejiminin ilk saatlerinde yaşandığı belirtilirken Ukrayna'ya ait bir İHA’nın, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı mayın temizleme ekibinin üzerine mühimmat bıraktığı aktarıldı.Santral yönetimi, bu saldırının Ukrayna tarafının verdiği ve UAEA'nın 4 Haziran 2026 tarihli notasıyla onaylanan güvenlik garantilerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/novak-rusya-batinin-yaptirimlarini-dost-ulkelerle-asmayi-basardi-1106287535.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sessizlik rejimi, i̇hlal