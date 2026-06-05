https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/novak-rusya-batinin-yaptirimlarini-dost-ulkelerle-asmayi-basardi-1106287535.html
Novak: Rusya, Batı’nın yaptırımlarını ‘dost ülkelerle’ aşmayı başardı
Novak: Rusya, Batı’nın yaptırımlarını ‘dost ülkelerle’ aşmayı başardı
Sputnik Türkiye
Batı'nın teknoloji ambargolarına karşı hamlelerini açıklayan Novak, “Dost ülkelerle kurduğumuz ortaklıklar sayesinde ileri teknolojili ürün ithalatımızı... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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rusya
aleksandr novak
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
batı
yaptırım
ileri teknoloji
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batı dünyasının uyguladığı yoğun ekonomik ve teknolojik yaptırımlara rağmen, ülkesinin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojili ürünlerin tedarik zincirini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Yeni Dünya Düzeninin Ekonomisi: Yapısal Dönüşüm, Zorluklar ve Fırsatlar’ başlıklı oturumda konuşan Novak, Moskova'nın küresel yaptırımlara karşı geliştirdiği stratejinin detaylarını paylaştı.‘İhtiyacımız olan ithalatı güvence altına aldık’Rusya'nın müttefik ve dost ülkelerle ilişkilerini hızla yeniden şekillendirdiğini belirten Novak, şunları söyledi:Ekonomiye ek katkı sağlayacak sektörlere odaklanıldıNovak, Rusya'nın şu anda dost ülkelerle sadece ticareti sürdürmekle kalmadığını, aynı zamanda Rus ekonomisine çarpan etkisi yaratacak, katma değeri yüksek yeni sektörlerin geliştirilmesi üzerinde de ortak çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-maliye-bakanligi-kuresel-finans-sistemi-yeniden-yapilaniyor-rusya-bu-trendin-parcasi-1106285599.html
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rusya, aleksandr novak, st. petersburg ekonomi forumu (spief), batı, yaptırım, ileri teknoloji
rusya, aleksandr novak, st. petersburg ekonomi forumu (spief), batı, yaptırım, ileri teknoloji
Novak: Rusya, Batı’nın yaptırımlarını ‘dost ülkelerle’ aşmayı başardı
Batı'nın teknoloji ambargolarına karşı hamlelerini açıklayan Novak, “Dost ülkelerle kurduğumuz ortaklıklar sayesinde ileri teknolojili ürün ithalatımızı korumayı başardık" dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batı dünyasının uyguladığı yoğun ekonomik ve teknolojik yaptırımlara rağmen, ülkesinin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojili ürünlerin tedarik zincirini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Yeni Dünya Düzeninin Ekonomisi: Yapısal Dönüşüm, Zorluklar ve Fırsatlar’ başlıklı oturumda konuşan Novak, Moskova'nın küresel yaptırımlara karşı geliştirdiği stratejinin detaylarını paylaştı.
‘İhtiyacımız olan ithalatı güvence altına aldık’
Rusya'nın müttefik ve dost ülkelerle ilişkilerini hızla yeniden şekillendirdiğini belirten Novak, şunları söyledi:
"Dost ülkelerimizle güçlü ve yapıcı ortaklık ilişkileri inşa ettik. Bu sayede hem ihracatımızı hem de ithalatımızı korumayı başardık. Burada bizim için en kritik olan, ülkenin gelişimini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğumuz yüksek teknolojili ürünlerin ithalatını güvence altına almaktı; bunu da sağladık."
Ekonomiye ek katkı sağlayacak sektörlere odaklanıldı
Novak, Rusya'nın şu anda dost ülkelerle sadece ticareti sürdürmekle kalmadığını, aynı zamanda Rus ekonomisine çarpan etkisi yaratacak, katma değeri yüksek yeni sektörlerin geliştirilmesi üzerinde de ortak çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.