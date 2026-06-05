Novak: Rusya, Batı’nın yaptırımlarını ‘dost ülkelerle’ aşmayı başardı

"Dost ülkelerimizle güçlü ve yapıcı ortaklık ilişkileri inşa ettik. Bu sayede hem ihracatımızı hem de ithalatımızı korumayı başardık. Burada bizim için en kritik olan, ülkenin gelişimini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğumuz yüksek teknolojili ürünlerin ithalatını güvence altına almaktı; bunu da sağladık."