Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tunuslu-eski-bakan-spief-yaptirim-ve-izolasyon-politikasinin-basarisizliginin-aynasi-1106295470.html
Tunuslu Eski Bakan: SPIEF, yaptırım ve izolasyon politikasının başarısızlığının aynası
Tunuslu Eski Bakan: SPIEF, yaptırım ve izolasyon politikasının başarısızlığının aynası
Sputnik Türkiye
Eski Tunus Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Batı'nın Rusya'yı ekonomik ve siyasi olarak izole etme politikasının çöktüğünü belirterek, St. Petersburg... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T22:09+0300
2026-06-05T22:10+0300
dünya
rusya
tunus
moskova
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
brics
batı
çin
hindistan
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106225475_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d644862edb343aa7612442eb9eb3d12f.jpg
Tunus eski Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF'teki konuşmasını Sputnik’e değerlendirdi. SPIEF'i "ekonomik ve siyasi abluka ile izolasyon politikasının başarısızlığını yansıtan bir ayna" olarak nitelendiren Abdüsselam, sözlerini şöyle sürdürdü:Foruma geniş katılımın Rusya'ya olan uluslararası güvenin arttığını gösterdiğini vurgulayan Abdüsselam, birçok bölgesel ve küresel ekonomik aktörün, Batı başkentlerinin Moskova'ya karşı uyguladığı yaptırımların hedeflerine ulaşmadığını kabul ettiğini ifade etti. Bunun da Rusya'ya yönelik açılımı ve ekonomik-ticari işbirliğini artırdığını belirtti.Batılı güçlerin Rus varlıklarına el koyma politikalarına da değinen Abdüsselam, şunları iafde etti:Abdüsselam son olarak BRICS'in yükselişine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/dodik-yaptirimlar-rusyayi-degil-avrupa-ve-batiyi-vurdu-1106294864.html
rusya
tunus
moskova
batı
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106225475_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_267a2914196a5220de1310d174dba534.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, tunus, moskova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), brics, batı, çin, hindistan, ekonomi
rusya, tunus, moskova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), brics, batı, çin, hindistan, ekonomi

Tunuslu Eski Bakan: SPIEF, yaptırım ve izolasyon politikasının başarısızlığının aynası

22:09 05.06.2026 (güncellendi: 22:10 05.06.2026)
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinKhai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Eski Tunus Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Batı'nın Rusya'yı ekonomik ve siyasi olarak izole etme politikasının çöktüğünü belirterek, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) bunun en net kanıtı olduğunu söyledi. Abdüsselam, "Yaptırımlar hedefine ulaşamadığı gibi, artık bu kararları alan ülkelerin kendisine zarar veriyor" dedi.
Tunus eski Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF'teki konuşmasını Sputnik’e değerlendirdi.
Moskova, mevcut dünya düzeninde yaşanan değişimin boyutunun farkında. Düzen, tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçiş sürecinde ve bu her geçen gün daha da güçleniyor. Bu dönüşüm beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, yükselen uluslararası güçler arasında ekonomik işbirliği ve büyüme için yeni fırsatlar da yaratıyor.
SPIEF'i "ekonomik ve siyasi abluka ile izolasyon politikasının başarısızlığını yansıtan bir ayna" olarak nitelendiren Abdüsselam, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bazı Batılı ülkelerin diğer devletlere ve özellikle de Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırım politikaları hedefine ulaşamadığı gibi, artık bu kararları alan ülkelerin kendisine zarar veriyor.
Foruma geniş katılımın Rusya'ya olan uluslararası güvenin arttığını gösterdiğini vurgulayan Abdüsselam, birçok bölgesel ve küresel ekonomik aktörün, Batı başkentlerinin Moskova'ya karşı uyguladığı yaptırımların hedeflerine ulaşmadığını kabul ettiğini ifade etti. Bunun da Rusya'ya yönelik açılımı ve ekonomik-ticari işbirliğini artırdığını belirtti.
Batılı güçlerin Rus varlıklarına el koyma politikalarına da değinen Abdüsselam, şunları iafde etti:
Bu politikalar dolara olan güvenin zayıflamasına katkıda bulundu ve dolara bağımlılık giderek azalıyor. Dünya ekonomisi ve büyük ekonomik güçler bu politikalardan zarar gördü ve orta ile uzun vadede daha da fazla zarar görecek.
Abdüsselam son olarak BRICS'in yükselişine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
BRICS, Çin, Rusya ve Hindistan gibi etkili ekonomik güçler ve ona katılan diğer üçüncü dünya ülkeleri sayesinde kendisini uluslararası bir ekonomik güç olarak kabul ettiriyor ve küresel bir fenomen haline geliyor. Birlik, yeni bir uluslararası ekonomik paradigma oluşturuyor. Bu da benzeri görülmemiş yeni bir küresel ekonomik gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
DÜNYA
Dodik: Yaptırımlar Rusya'yı değil, Avrupa ve Batı'yı vurdu
21:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала