https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tunuslu-eski-bakan-spief-yaptirim-ve-izolasyon-politikasinin-basarisizliginin-aynasi-1106295470.html

Tunuslu Eski Bakan: SPIEF, yaptırım ve izolasyon politikasının başarısızlığının aynası

Tunuslu Eski Bakan: SPIEF, yaptırım ve izolasyon politikasının başarısızlığının aynası

Sputnik Türkiye

Eski Tunus Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Batı'nın Rusya'yı ekonomik ve siyasi olarak izole etme politikasının çöktüğünü belirterek, St. Petersburg... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T22:09+0300

2026-06-05T22:09+0300

2026-06-05T22:10+0300

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Tunus eski Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF'teki konuşmasını Sputnik’e değerlendirdi. SPIEF'i "ekonomik ve siyasi abluka ile izolasyon politikasının başarısızlığını yansıtan bir ayna" olarak nitelendiren Abdüsselam, sözlerini şöyle sürdürdü:Foruma geniş katılımın Rusya'ya olan uluslararası güvenin arttığını gösterdiğini vurgulayan Abdüsselam, birçok bölgesel ve küresel ekonomik aktörün, Batı başkentlerinin Moskova'ya karşı uyguladığı yaptırımların hedeflerine ulaşmadığını kabul ettiğini ifade etti. Bunun da Rusya'ya yönelik açılımı ve ekonomik-ticari işbirliğini artırdığını belirtti.Batılı güçlerin Rus varlıklarına el koyma politikalarına da değinen Abdüsselam, şunları iafde etti:Abdüsselam son olarak BRICS'in yükselişine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/dodik-yaptirimlar-rusyayi-degil-avrupa-ve-batiyi-vurdu-1106294864.html

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tunus

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rusya, tunus, moskova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), brics, batı, çin, hindistan, ekonomi