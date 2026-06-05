Tunuslu Eski Bakan: SPIEF, yaptırım ve izolasyon politikasının başarısızlığının aynası
22:09 05.06.2026 (güncellendi: 22:10 05.06.2026)
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinKhai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev/
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Eski Tunus Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Batı'nın Rusya'yı ekonomik ve siyasi olarak izole etme politikasının çöktüğünü belirterek, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) bunun en net kanıtı olduğunu söyledi. Abdüsselam, "Yaptırımlar hedefine ulaşamadığı gibi, artık bu kararları alan ülkelerin kendisine zarar veriyor" dedi.
Tunus eski Dışişleri Bakanı Dr. Refik Abdüsselam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF'teki konuşmasını Sputnik’e değerlendirdi.
Moskova, mevcut dünya düzeninde yaşanan değişimin boyutunun farkında. Düzen, tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçiş sürecinde ve bu her geçen gün daha da güçleniyor. Bu dönüşüm beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, yükselen uluslararası güçler arasında ekonomik işbirliği ve büyüme için yeni fırsatlar da yaratıyor.
SPIEF'i "ekonomik ve siyasi abluka ile izolasyon politikasının başarısızlığını yansıtan bir ayna" olarak nitelendiren Abdüsselam, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bazı Batılı ülkelerin diğer devletlere ve özellikle de Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırım politikaları hedefine ulaşamadığı gibi, artık bu kararları alan ülkelerin kendisine zarar veriyor.
Foruma geniş katılımın Rusya'ya olan uluslararası güvenin arttığını gösterdiğini vurgulayan Abdüsselam, birçok bölgesel ve küresel ekonomik aktörün, Batı başkentlerinin Moskova'ya karşı uyguladığı yaptırımların hedeflerine ulaşmadığını kabul ettiğini ifade etti. Bunun da Rusya'ya yönelik açılımı ve ekonomik-ticari işbirliğini artırdığını belirtti.
Batılı güçlerin Rus varlıklarına el koyma politikalarına da değinen Abdüsselam, şunları iafde etti:
Bu politikalar dolara olan güvenin zayıflamasına katkıda bulundu ve dolara bağımlılık giderek azalıyor. Dünya ekonomisi ve büyük ekonomik güçler bu politikalardan zarar gördü ve orta ile uzun vadede daha da fazla zarar görecek.
Abdüsselam son olarak BRICS'in yükselişine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
BRICS, Çin, Rusya ve Hindistan gibi etkili ekonomik güçler ve ona katılan diğer üçüncü dünya ülkeleri sayesinde kendisini uluslararası bir ekonomik güç olarak kabul ettiriyor ve küresel bir fenomen haline geliyor. Birlik, yeni bir uluslararası ekonomik paradigma oluşturuyor. Bu da benzeri görülmemiş yeni bir küresel ekonomik gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.