Dodik: Yaptırımlar Rusya'yı değil, Avrupa ve Batı'yı vurdu

Batı'nın uyguladığı yaptırımlarda asıl amaç Rusya'nın gücünü kırmaktı. Ancak gelinen noktada bu adımlar, Avrupa Birliği'ne ve Batı'nın kendisine zarar verdi. Rusya devletinin ve halkının bu yaptırımlarla başa çıkma konusunda olağanüstü bir direnç ve başarı gösterdiği böyle bir dönemde, bugün burada bulunmak benim için çok önemli.