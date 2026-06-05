https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/dodik-yaptirimlar-rusyayi-degil-avrupa-ve-batiyi-vurdu-1106294864.html
Dodik: Yaptırımlar Rusya'yı değil, Avrupa ve Batı'yı vurdu
Dodik: Yaptırımlar Rusya'yı değil, Avrupa ve Batı'yı vurdu
Sputnik Türkiye
Bosna-Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri ve iktidardaki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin Başkanı Milorad Dodik, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T21:11+0300
2026-06-05T21:11+0300
2026-06-05T21:11+0300
dünya
milorad dodik
bosna sırp cumhuriyeti
rusya
batı
avrupa birliği
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
özel askeri harekat
sputnik
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Dodik, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda şu değerlendirmelerde bulundu:Foruma katılım amacına da değinen Dodik, Moskova'ya olan desteğini şu sözlerle dile getirdi:
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bosna sırp cumhuriyeti
rusya
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milorad dodik, bosna sırp cumhuriyeti, rusya, batı, avrupa birliği, st. petersburg ekonomi forumu (spief), özel askeri harekat, sputnik
milorad dodik, bosna sırp cumhuriyeti, rusya, batı, avrupa birliği, st. petersburg ekonomi forumu (spief), özel askeri harekat, sputnik
Dodik: Yaptırımlar Rusya'yı değil, Avrupa ve Batı'yı vurdu
Bosna-Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri ve iktidardaki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin Başkanı Milorad Dodik, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların geri teptiğini belirterek, bu adımların amacına ulaşmadığını, aksine Avrupa Birliği ve Batı'ya zarar verdiğini söyledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Dodik, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda şu değerlendirmelerde bulundu:
Batı'nın uyguladığı yaptırımlarda asıl amaç Rusya'nın gücünü kırmaktı. Ancak gelinen noktada bu adımlar, Avrupa Birliği'ne ve Batı'nın kendisine zarar verdi. Rusya devletinin ve halkının bu yaptırımlarla başa çıkma konusunda olağanüstü bir direnç ve başarı gösterdiği böyle bir dönemde, bugün burada bulunmak benim için çok önemli.
Foruma katılım amacına da değinen Dodik, Moskova'ya olan desteğini şu sözlerle dile getirdi:
Buraya, Rusya'nın çabalarını desteklemek ve yürütülen özel askeri operasyonda tüm hedeflerine ulaşarak zafer kazanmasını dilemek için geldim. İnanıyorum ki Rus halkı, tarihine yeni bir zafer daha ekleyecek.
Batı'nın tüm çabalarına rağmen Rusya istikrarlı ve güçlü duruşunu koruyor; milli çıkarlarına ve devlet çıkarlarına sadık kalmaya devam ediyor.