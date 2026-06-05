https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/trump-iranin-abd-askerlerini-oldurmesi-saldiri-icin-gecerli-bir-sebep-olurdu-1106267126.html
Trump: İran'ın ABD askerlerini öldürmesi saldırı için geçerli bir sebep olurdu
Trump: İran'ın ABD askerlerini öldürmesi saldırı için geçerli bir sebep olurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin öldürülmesi halinde İran'la savaşın derhal yeniden başlayacağını söyledi. Trump, olası bir anlaşmanın İran'ın... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin öldürülmesi durumunda İran'la savaşın derhal yeniden başlayacağını ve bunun savaş için geçerli bir sebep olacağını söyledi. Aynı zamanda Trump, eğer İran ile anlaşma gerçekleşirse İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirtti:İran'la yapılacak bir anlaşmanın en önemli kısmının Tahran'ın 'nükleer silah edinmesini engellemek' ve Hürmüz Boğazını açmak olacağını ifade eden Trump, şöyle konuştu:Ayrıca Trump, İran ile savaşın bitmesinin ardından sıranın Küba'da olduğuna dair söylemlerini "İran meselesini bitirdikten sonra dikkatimizi Küba'ya çevireceğiz" şeklinde yineledi. Küba'ya uygulanan yeni Amerikan yaptırımlarının ülkeyi çökertmeyi amaçlamadığını söyledi.Trump, yaptırımların ülkeyi yıkmayı amaçlayıp amaçlamadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verirken, ABD'nin tek istediğinin Küba'nın iyi yönetilen bir ülke olması olduğunu öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/arakci-nihai-karar-iran-ve-umman-arasinda-verilecek-1106266277.html
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abd, i̇ran, küba, tahran, mücteba hamaney, donald trump
abd, i̇ran, küba, tahran, mücteba hamaney, donald trump
Trump: İran'ın ABD askerlerini öldürmesi saldırı için geçerli bir sebep olurdu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin öldürülmesi halinde İran'la savaşın derhal yeniden başlayacağını söyledi. Trump, olası bir anlaşmanın İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyeceğini belirtirken, anlaşma sağlanması durumunda İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin öldürülmesi durumunda İran'la savaşın derhal yeniden başlayacağını ve bunun savaş için geçerli bir sebep olacağını söyledi.
Aynı zamanda Trump, eğer İran ile anlaşma gerçekleşirse İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirtti:
Hamaney ile görüşme arayışında değilim, ancak bir anlaşmaya varılırsa kendisiyle görüşmem mümkün
İran'la yapılacak bir anlaşmanın en önemli kısmının Tahran'ın 'nükleer silah edinmesini engellemek' ve Hürmüz Boğazını açmak olacağını ifade eden Trump, şöyle konuştu:
Anlaşmanın ne olduğunu öğreneceksiniz ve bunun en önemli kısmı İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek ve Hürmüz Boğazı'nı hızla yeniden açmaktır. Bu savaşı müzakereler yoluyla ya da askeri harekatla kazanacağız
Ayrıca Trump, İran ile savaşın bitmesinin ardından sıranın Küba'da olduğuna dair söylemlerini "İran meselesini bitirdikten sonra dikkatimizi Küba'ya çevireceğiz" şeklinde yineledi. Küba'ya uygulanan yeni Amerikan yaptırımlarının ülkeyi çökertmeyi amaçlamadığını söyledi.
Trump, yaptırımların ülkeyi yıkmayı amaçlayıp amaçlamadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verirken, ABD'nin tek istediğinin Küba'nın iyi yönetilen bir ülke olması olduğunu öne sürdü.