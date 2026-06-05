https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/trump-iranin-abd-askerlerini-oldurmesi-saldiri-icin-gecerli-bir-sebep-olurdu-1106267126.html

Trump: İran'ın ABD askerlerini öldürmesi saldırı için geçerli bir sebep olurdu

Trump: İran'ın ABD askerlerini öldürmesi saldırı için geçerli bir sebep olurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin öldürülmesi halinde İran'la savaşın derhal yeniden başlayacağını söyledi. Trump, olası bir anlaşmanın İran'ın... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T00:56+0300

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin öldürülmesi durumunda İran'la savaşın derhal yeniden başlayacağını ve bunun savaş için geçerli bir sebep olacağını söyledi. Aynı zamanda Trump, eğer İran ile anlaşma gerçekleşirse İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirtti:İran'la yapılacak bir anlaşmanın en önemli kısmının Tahran'ın 'nükleer silah edinmesini engellemek' ve Hürmüz Boğazını açmak olacağını ifade eden Trump, şöyle konuştu:Ayrıca Trump, İran ile savaşın bitmesinin ardından sıranın Küba'da olduğuna dair söylemlerini "İran meselesini bitirdikten sonra dikkatimizi Küba'ya çevireceğiz" şeklinde yineledi. Küba'ya uygulanan yeni Amerikan yaptırımlarının ülkeyi çökertmeyi amaçlamadığını söyledi.Trump, yaptırımların ülkeyi yıkmayı amaçlayıp amaçlamadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verirken, ABD'nin tek istediğinin Küba'nın iyi yönetilen bir ülke olması olduğunu öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/arakci-nihai-karar-iran-ve-umman-arasinda-verilecek-1106266277.html

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