https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/arakci-nihai-karar-iran-ve-umman-arasinda-verilecek-1106266277.html

Arakçi: Nihai karar İran ve Umman arasında verilecek

Arakçi: Nihai karar İran ve Umman arasında verilecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yönetimiyle ilgili açıklamasını yineleyerek nihai kararın İran ve Umman arasında verileceğini belirtti. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

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dünya

abbas arakçi

umman

i̇ran

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna açıklamalarda bulundu.İran ile Umman’ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini ''uluslararası hukuk standartlarına göre” düzenleyeceğini söyleyen Arakçi şu ifadeyi kullandı:Dışişleri Bakanı Arakçi, daha önce de Hürmüz Boğazı ile ilgili nihai kararı Umman ile birlikte vereceklerini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bakan-fidan-katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-al-sani-ile-gorustu-1106263454.html

umman

i̇ran

hürmüz boğazı

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abbas arakçi, umman, i̇ran, hürmüz boğazı