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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/arakci-nihai-karar-iran-ve-umman-arasinda-verilecek-1106266277.html
Arakçi: Nihai karar İran ve Umman arasında verilecek
Arakçi: Nihai karar İran ve Umman arasında verilecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yönetimiyle ilgili açıklamasını yineleyerek nihai kararın İran ve Umman arasında verileceğini belirtti. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abbas arakçi
umman
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna açıklamalarda bulundu.İran ile Umman’ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini ''uluslararası hukuk standartlarına göre” düzenleyeceğini söyleyen Arakçi şu ifadeyi kullandı:Dışişleri Bakanı Arakçi, daha önce de Hürmüz Boğazı ile ilgili nihai kararı Umman ile birlikte vereceklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bakan-fidan-katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-al-sani-ile-gorustu-1106263454.html
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abbas arakçi, umman, i̇ran, hürmüz boğazı
abbas arakçi, umman, i̇ran, hürmüz boğazı

Arakçi: Nihai karar İran ve Umman arasında verilecek

00:14 05.06.2026 (güncellendi: 00:15 05.06.2026)
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yönetimiyle ilgili açıklamasını yineleyerek nihai kararın İran ve Umman arasında verileceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna açıklamalarda bulundu.
İran ile Umman’ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini ''uluslararası hukuk standartlarına göre” düzenleyeceğini söyleyen Arakçi şu ifadeyi kullandı:

Basra Körfezi ülkeleriyle boğazın yönetimi konusunda istişarede bulunacağız, ancak nihai karar İran ve Umman arasında verilecek.

Dışişleri Bakanı Arakçi, daha önce de Hürmüz Boğazı ile ilgili nihai kararı Umman ile birlikte vereceklerini belirtmişti.
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