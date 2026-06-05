https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tokinin-satisa-sunacagi-20-bin-konutun-illere-gore-dagilimi-aciklandi-hangi-iller-ve-ilceler-one-1106274673.html

TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutun illere göre dağılımı açıklandı: Hangi iller ve ilçeler öne çıktı?

TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutun illere göre dağılımı açıklandı: Hangi iller ve ilçeler öne çıktı?

Sputnik Türkiye

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T11:18+0300

2026-06-05T11:18+0300

2026-06-05T11:18+0300

ekonomi̇

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

toki̇

konut

konut satışı

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TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunulacağı açıklanan 20 bin konutla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Hangi illerde hangi ilçelerde kaç tane konut satılacak? Satış şartları nasıl olacak? Hangi illerde TOKİ Konutları satışa çıkarılacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.Başvurular ne zaman başlıyor?Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.TOKİ konutlarında ödemeler nasıl olacak?Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tokiden-yeni-konut-kampanyasi-bakan-kurum-duyurdu-64-ilde-20-bin-konut-satisa-cikacak-1106247011.html

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murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toki̇, konut, konut satışı