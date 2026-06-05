https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tokinin-satisa-sunacagi-20-bin-konutla-ilgili-merak-edilen-10-soru-10-yanit-1106278909.html
TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilen 10 soru 10 yanıt
TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilen 10 soru 10 yanıt
Sputnik Türkiye
TOKİ'nin 64 ilde satacağı 20 bin konutla ilgili en çok merak edilen 10 soru yanıt buldu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T12:44+0300
2026-06-05T12:44+0300
2026-06-05T12:44+0300
ekonomi̇
toplu konut i̇daresi başkanlığı
toki̇
konut
konut satışı
konut fiyatları
toplu konut
sosyal konut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f0c5728aeef6dbd68dd1a9d2657af5.jpg
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları açıklandı. İşte o sorular ve yanıtlarıSoru: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?- 15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilecek?- 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.Kura çekimi yapılacak mı?Soru: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?- Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.Soru: İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?- İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.Soru: Gelir koşulu var mı?- Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.Konutlar ne zaman teslim edilecek?Soru: Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?- 3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.Soru: Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?- Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.Soru: Konut teslimleri ne zaman yapılacak?- Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.Soru: Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?- 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.Soru: Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?- Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tokiden-45-ilde-343-arsa-satisi-tarih-ve-odeme-sartlari-belli-oldu-1106275387.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b34b6b648b0c626efe06de67cf6ec35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toplu konut i̇daresi başkanlığı, toki̇, konut, konut satışı, konut fiyatları, toplu konut, sosyal konut
toplu konut i̇daresi başkanlığı, toki̇, konut, konut satışı, konut fiyatları, toplu konut, sosyal konut
TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilen 10 soru 10 yanıt
TOKİ'nin 64 ilde satacağı 20 bin konutla ilgili en çok merak edilen 10 soru yanıt buldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları açıklandı.
İşte o sorular ve yanıtları
Soru: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
- 15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.
Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilecek?
- 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
Kura çekimi yapılacak mı?
Soru: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
- Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.
Soru: İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
- İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
Soru: Gelir koşulu var mı?
- Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Soru: Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
- 3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.
Soru: Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
- Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
Soru: Konut teslimleri ne zaman yapılacak?
- Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
Soru: Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?
- 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.
Soru: Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?
- Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.