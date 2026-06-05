https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tokiden-45-ilde-343-arsa-satisi-tarih-ve-odeme-sartlari-belli-oldu-1106275387.html
TOKİ'den 45 ilde 343 arsa satışı: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
TOKİ'den 45 ilde 343 arsa satışı: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
Sputnik Türkiye
TOKİ, mülkiyetindeki 343 arsayı 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile satışa çıkarıyor. 45 ilde bulunan konut, ticaret, turizm, sanayi... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T11:35+0300
2026-06-05T11:35+0300
2026-06-05T11:35+0300
ekonomi̇
toki̇
arsa
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 343 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.TOKİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, satışlar 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.45 ilde farklı niteliklerde arsalar satılacakAçık artırmada satışa sunulacak arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma alanı, bağlık alan, plansız arsa ve sosyal tesis alanları gibi farklı niteliklerde bulunuyor.Satış kapsamındaki arsalar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir’in yanı sıra toplam 45 ilde yatırımcıların ilgisine sunulacak.Vadeli ödeme imkânı sunulacakTOKİ, arsa sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme seçenekleri hazırladı.Buna göre alıcılar;imkânlarından yararlanabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin ödeme yöntemiyle satışa sunulacak.Peşin alımlarda yüzde 15 indirimPeşin ödeme yapmayı tercih eden yatırımcılar için de avantaj sağlanacak.TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, peşin satın alınacak taşınmazlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.Açık artırma hem salonda hem internetten yapılacakAçık artırma, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.İhaleler, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla yapılırken, yatırımcılar internet üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tokinin-satisa-sunacagi-20-bin-konutun-illere-gore-dagilimi-aciklandi-hangi-iller-ve-ilceler-one-1106274673.html
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toki̇, arsa
TOKİ'den 45 ilde 343 arsa satışı: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
TOKİ, mülkiyetindeki 343 arsayı 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile satışa çıkarıyor. 45 ilde bulunan konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım ve sosyal tesis alanı niteliğindeki arsalar için vadeli ödeme seçenekleri sunulurken, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 343 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.
TOKİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, satışlar 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
45 ilde farklı niteliklerde arsalar satılacak
Açık artırmada satışa sunulacak arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma alanı, bağlık alan, plansız arsa ve sosyal tesis alanları gibi farklı niteliklerde bulunuyor.
Satış kapsamındaki arsalar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir’in yanı sıra toplam 45 ilde yatırımcıların ilgisine sunulacak.
Vadeli ödeme imkânı sunulacak
TOKİ, arsa sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme seçenekleri hazırladı.
Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade,
Yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade
imkânlarından yararlanabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin ödeme yöntemiyle satışa sunulacak.
Peşin alımlarda yüzde 15 indirim
Peşin ödeme yapmayı tercih eden yatırımcılar için de avantaj sağlanacak.
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, peşin satın alınacak taşınmazlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Açık artırma hem salonda hem internetten yapılacak
Açık artırma, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
İhaleler, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla yapılırken, yatırımcılar internet üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.