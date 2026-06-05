https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tokiden-45-ilde-343-arsa-satisi-tarih-ve-odeme-sartlari-belli-oldu-1106275387.html

TOKİ'den 45 ilde 343 arsa satışı: Tarih ve ödeme şartları belli oldu

TOKİ'den 45 ilde 343 arsa satışı: Tarih ve ödeme şartları belli oldu

Sputnik Türkiye

TOKİ, mülkiyetindeki 343 arsayı 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile satışa çıkarıyor. 45 ilde bulunan konut, ticaret, turizm, sanayi... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T11:35+0300

2026-06-05T11:35+0300

2026-06-05T11:35+0300

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toki̇

arsa

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 343 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.TOKİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, satışlar 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.45 ilde farklı niteliklerde arsalar satılacakAçık artırmada satışa sunulacak arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma alanı, bağlık alan, plansız arsa ve sosyal tesis alanları gibi farklı niteliklerde bulunuyor.Satış kapsamındaki arsalar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir’in yanı sıra toplam 45 ilde yatırımcıların ilgisine sunulacak.Vadeli ödeme imkânı sunulacakTOKİ, arsa sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme seçenekleri hazırladı.Buna göre alıcılar;imkânlarından yararlanabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin ödeme yöntemiyle satışa sunulacak.Peşin alımlarda yüzde 15 indirimPeşin ödeme yapmayı tercih eden yatırımcılar için de avantaj sağlanacak.TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, peşin satın alınacak taşınmazlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.Açık artırma hem salonda hem internetten yapılacakAçık artırma, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.İhaleler, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla yapılırken, yatırımcılar internet üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tokinin-satisa-sunacagi-20-bin-konutun-illere-gore-dagilimi-aciklandi-hangi-iller-ve-ilceler-one-1106274673.html

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