https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/cumhurbaskani-erdogan-faizin-oldugu-yerde-bereket-olmaz-1106286291.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T16:02+0300

2026-06-05T16:02+0300

2026-06-05T16:08+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106287041_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_626701c338b5bfdb55f690c578febf7d.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde “3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi.Emlak Katılım'ın halka arzı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/erdogan-chpde-yasananlari-degerlendirdi-guvenli-takip-mesafesinden-izliyoruz-1106224715.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti