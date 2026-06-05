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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T16:02+0300
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde “3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi.Emlak Katılım'ın halka arzı
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

16:02 05.06.2026 (güncellendi: 16:08 05.06.2026)
© Muhammed Enes YıldırımCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Muhammed Enes Yıldırım
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde “3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi.

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