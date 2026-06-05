https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/cumhurbaskani-erdogan-faizin-oldugu-yerde-bereket-olmaz-1106286291.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T16:02+0300
2026-06-05T16:02+0300
2026-06-05T16:08+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde “3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi.Emlak Katılım'ın halka arzı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/erdogan-chpde-yasananlari-degerlendirdi-guvenli-takip-mesafesinden-izliyoruz-1106224715.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
16:02 05.06.2026 (güncellendi: 16:08 05.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde “3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin olduğu yerde bereketin olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Katılım finans tüm dünya için daha adildir." dedi.
Emlak Katılım'ın halka arzı
Emlak Katılım, katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz.