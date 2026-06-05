https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/suudi-arabistan-enerji-bakani-rusya-ile-olum-bizi-ayirana-dek-birlikteyiz-1106294105.html
Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Rusya ile ölüm bizi ayırana dek birlikteyiz
Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Rusya ile ölüm bizi ayırana dek birlikteyiz
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Rusya ile kurdukları ortaklığın gücüne dikkat çekerek, "Ölüm bizi ayırana kadar birlikte olacağız"... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T20:03+0300
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suudi arabistan
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
moskova
i̇şbirliği
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki (SPIEF) genel oturumda konuşan Prens Abdülaziz bin Selman, Moskova-Riyad hattındaki ilişkilere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın Ocak 2015'te kurulduğunu hatırlatan Suudi Bakan, "İlişkilerimiz; Covid-19 pandemisinden dünyayı kasıp kavuran tüm fırtına, rüzgar ve siyasi çalkantılara kadar her türlü zorlu sınamaya karşı ayakta kalmayı başardı" dedi.Moskova ve Riyad arasındaki bağları "benzeri görülmemiş derecede güçlü" olarak nitelendiren Selman, kültürel farklılıkların bu ittifaka engel olmadığını şu dikkat çekici sözlerle ifade etti: "Ben Müslümanım, Rusya ise Ortodoks bir ülke. Ancak buna rağmen, ölüm bizi ayırana kadar birlikte olmaya devam edeceğiz."Bakan, iki ülkenin uluslararası arenadaki tüm zorlukları omuz omuza aştığını belirterek, ortaklar olarak birbirlerine "sarsılmaz bir sadakatle" bağlı olduklarının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/cin-devlet-baskan-yardimcisi-putinin-cin-ziyareti-cok-basariliydi-1106293447.html
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suudi arabistan, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), moskova, i̇şbirliği, pandemi
suudi arabistan, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), moskova, i̇şbirliği, pandemi
Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Rusya ile ölüm bizi ayırana dek birlikteyiz
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Rusya ile kurdukları ortaklığın gücüne dikkat çekerek, "Ölüm bizi ayırana kadar birlikte olacağız" mesajını verdi. Bakan, 2015 yılında temelleri atılan bu iş birliğinin, pandemiden jeopolitik krizlere kadar dünyayı sarsan tüm sınamaları başarıyla atlattığını vurguladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki (SPIEF) genel oturumda konuşan Prens Abdülaziz bin Selman, Moskova-Riyad hattındaki ilişkilere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın Ocak 2015'te kurulduğunu hatırlatan Suudi Bakan, "İlişkilerimiz; Covid-19 pandemisinden dünyayı kasıp kavuran tüm fırtına, rüzgar ve siyasi çalkantılara kadar her türlü zorlu sınamaya karşı ayakta kalmayı başardı" dedi.
Moskova ve Riyad arasındaki bağları "benzeri görülmemiş derecede güçlü" olarak nitelendiren Selman, kültürel farklılıkların bu ittifaka engel olmadığını şu dikkat çekici sözlerle ifade etti: "Ben Müslümanım, Rusya ise Ortodoks bir ülke. Ancak buna rağmen, ölüm bizi ayırana kadar birlikte olmaya devam edeceğiz."
Bakan, iki ülkenin uluslararası arenadaki tüm zorlukları omuz omuza aştığını belirterek, ortaklar olarak birbirlerine "sarsılmaz bir sadakatle" bağlı olduklarının altını çizdi.