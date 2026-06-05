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Çin Devlet Başkan Yardımcısı: Putin'in Çin ziyareti çok başarılıydı
Çin Devlet Başkan Yardımcısı: Putin'in Çin ziyareti çok başarılıydı
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Rusya lideri Vladimir Putin'in iki hafta önce Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretin oldukça başarılı geçtiğini belirterek... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T19:26+0300
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) genel oturumunda konuşan Han Zheng, Rusya-Çin ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Putin'in ziyaretine değinen Zheng, "Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya lideri Putin, ikili ilişkilerin ve her alanda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi konusunda son derece verimli görüşmeler yaptı" dedi.‘Üçüncü ülkeleri hedef almıyoruz, dış etkilere kapalıyız’Çin ve Rusya arasındaki ortaklığın bağımsız bir yapıda olduğuna dikkat çeken Han Zheng, iki ülke ilişkilerinin dış etkilere kapalı olduğunu vurguladı.Bu güçlü bağların her iki ülkenin kalkınmasına ve halkların refahına doğrudan katkı sunduğunu belirten Han Zheng, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ticari işbirliğinde güçlü ve sağlıklı bir dinamizm var’İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Çin Devlet Başkan Yardımcısı, "Ticari bağlarımız karşılıklı yarar sağlıyor. İşbirliğimiz, bugünün şartlarında yüksek ve sağlıklı bir dinamizmi korumaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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çin, rusya, vladimir putin, şi cinping, pekin, i̇şbirliği, ticaret, ekonomi, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
çin, rusya, vladimir putin, şi cinping, pekin, i̇şbirliği, ticaret, ekonomi, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

Çin Devlet Başkan Yardımcısı: Putin'in Çin ziyareti çok başarılıydı

19:26 05.06.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinRusya-Çin bayrakları
Rusya-Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Rusya lideri Vladimir Putin'in iki hafta önce Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretin oldukça başarılı geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin dış müdahalelere kapalı olduğunu vurguladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) genel oturumunda konuşan Han Zheng, Rusya-Çin ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Putin'in ziyaretine değinen Zheng, "Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya lideri Putin, ikili ilişkilerin ve her alanda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi konusunda son derece verimli görüşmeler yaptı" dedi.

‘Üçüncü ülkeleri hedef almıyoruz, dış etkilere kapalıyız’

Çin ve Rusya arasındaki ortaklığın bağımsız bir yapıda olduğuna dikkat çeken Han Zheng, iki ülke ilişkilerinin dış etkilere kapalı olduğunu vurguladı.
Pratik işbirliğimiz herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almıyor ve dış baskılardan, etkilerden zarar görmüyor.
Bu güçlü bağların her iki ülkenin kalkınmasına ve halkların refahına doğrudan katkı sunduğunu belirten Han Zheng, sözlerini şöyle sürdürdü:
İlişkilerimizin her alanda derinleşmesi ve karşılıklı fayda temelinde büyümesi, günümüzün çalkantılı dünyasına son derece değerli bir istikrar ve pozitif bir ivme kazandırıyor.

‘Ticari işbirliğinde güçlü ve sağlıklı bir dinamizm var’

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Çin Devlet Başkan Yardımcısı, "Ticari bağlarımız karşılıklı yarar sağlıyor. İşbirliğimiz, bugünün şartlarında yüksek ve sağlıklı bir dinamizmi korumaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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