https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/cin-devlet-baskan-yardimcisi-putinin-cin-ziyareti-cok-basariliydi-1106293447.html

Çin Devlet Başkan Yardımcısı: Putin'in Çin ziyareti çok başarılıydı

Çin Devlet Başkan Yardımcısı: Putin'in Çin ziyareti çok başarılıydı

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Rusya lideri Vladimir Putin'in iki hafta önce Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretin oldukça başarılı geçtiğini belirterek... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T19:26+0300

2026-06-05T19:26+0300

2026-06-05T19:26+0300

dünya

çin

rusya

vladimir putin

şi cinping

pekin

i̇şbirliği

ticaret

ekonomi

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100663499_0:11:749:432_1920x0_80_0_0_fb1fa9951cf5f43c20fc2c759e7019f9.png

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) genel oturumunda konuşan Han Zheng, Rusya-Çin ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Putin'in ziyaretine değinen Zheng, "Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya lideri Putin, ikili ilişkilerin ve her alanda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi konusunda son derece verimli görüşmeler yaptı" dedi.‘Üçüncü ülkeleri hedef almıyoruz, dış etkilere kapalıyız’Çin ve Rusya arasındaki ortaklığın bağımsız bir yapıda olduğuna dikkat çeken Han Zheng, iki ülke ilişkilerinin dış etkilere kapalı olduğunu vurguladı.Bu güçlü bağların her iki ülkenin kalkınmasına ve halkların refahına doğrudan katkı sunduğunu belirten Han Zheng, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ticari işbirliğinde güçlü ve sağlıklı bir dinamizm var’İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Çin Devlet Başkan Yardımcısı, "Ticari bağlarımız karşılıklı yarar sağlıyor. İşbirliğimiz, bugünün şartlarında yüksek ve sağlıklı bir dinamizmi korumaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/novak-rusya-batinin-yaptirimlarini-dost-ulkelerle-asmayi-basardi-1106287535.html

çin

rusya

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, rusya, vladimir putin, şi cinping, pekin, i̇şbirliği, ticaret, ekonomi, st. petersburg ekonomi forumu (spief)