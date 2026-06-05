https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-185-rus-asker-ulkesine-getirildi-1106283940.html

Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker ülkesine getirildi

Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker ülkesine getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takaslarına bir yenisi eklenirken 185 Rus askeri daha ülkelerine döndürüldü. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T14:45+0300

2026-06-05T14:45+0300

2026-06-05T14:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

yana lantratova

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

esir takası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098591819_0:2:1317:743_1920x0_80_0_0_1e55566b4b9eb8d7be56f247faac7deb.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna ordusuna bağlı 185 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu belirten bakanlık, bu askerlerle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın bizzat ilgilendiğinin altını çizdi.Bakanlık, askerlerin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıktan Rusya'ya nakledileceğini kaydetti.Bakanlığın açıklamasına göre esir takası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk çabaları sonucu gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-binden-fazla-iha-engellendi-1106282643.html

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yana lantratova, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, esir takası