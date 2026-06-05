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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-185-rus-asker-ulkesine-getirildi-1106283940.html
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker ülkesine getirildi
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker ülkesine getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takaslarına bir yenisi eklenirken 185 Rus askeri daha ülkelerine döndürüldü. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T14:45+0300
2026-06-05T14:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
yana lantratova
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna ordusuna bağlı 185 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu belirten bakanlık, bu askerlerle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın bizzat ilgilendiğinin altını çizdi.Bakanlık, askerlerin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıktan Rusya'ya nakledileceğini kaydetti.Bakanlığın açıklamasına göre esir takası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk çabaları sonucu gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-binden-fazla-iha-engellendi-1106282643.html
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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yana lantratova, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, esir takası
yana lantratova, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, esir takası

Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 185 Rus asker ülkesine getirildi

14:45 05.06.2026
© Sputnik / Алексей ФилипповUkrayna-Rusya esir takası
Ukrayna-Rusya esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takaslarına bir yenisi eklenirken 185 Rus askeri daha ülkelerine döndürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna ordusuna bağlı 185 savaş esirinin teslim edildiğini bildirdi.

Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu belirten bakanlık, bu askerlerle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın bizzat ilgilendiğinin altını çizdi.

Bakanlık, askerlerin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıktan Rusya'ya nakledileceğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasına göre esir takası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk çabaları sonucu gerçekleşti.
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