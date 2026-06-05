https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-binden-fazla-iha-engellendi-1106282643.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 3 binden fazla İHA engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 3 binden fazla İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T14:04+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

silahlı i̇ha (si̇ha)

himars

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Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı bir yoğun ve 6 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt, kara ve deniz ulaşım altyapı tesisleri, askeri hava üsleri, SİHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 2 olduğu kaydedildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 9 bin 355 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 83 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna ordusuna ait 47 güdümlü uçak bombası, 16 adet ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire füzesi ve 3 bin 84 uçak tipi İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kremlin-putine-zelenskiyin-mektubu-ile-ilgili-bilgi-verildi-1106276106.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), silahlı i̇ha (si̇ha), himars