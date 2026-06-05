https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kremlin-putine-zelenskiyin-mektubu-ile-ilgili-bilgi-verildi-1106276106.html

Kremlin: Putin’e, Zelenskiy’in mektubu ile ilgili bilgi verildi

Kremlin: Putin’e, Zelenskiy’in mektubu ile ilgili bilgi verildi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in Rusya lideri Putin'e yazdığı açık mektubun devlet başkanına iletildiğini açıkladı. Peskov ayrıca iki... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T11:45+0300

2026-06-05T11:45+0300

2026-06-05T11:45+0300

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vladimir zelenskiy

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy tarafından kaleme alınan ve kamuoyuna duyurulan açık mektup hakkında bilgilendirildiği bildirildi. Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapıldı.Peskov, gazetecilerin Zelenskiy’in perşembe akşamı yayımlanan açık mektubuna ilişkin sorularını yanıtladı. Söz konusu mektubun Rusya liderine ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soru üzerine Peskov, "Kendisine (Putin'e) konuyla ilgili bilgi arz edildi"ifadelerini kullandı.Mektubun resmi olarak nasıl iletildiğine dair soruya yanıt veren Peskov, "Ukrayna ile aramızda herhangi bir resmi iletişim kanalı bulunmamaktadır" dedi.Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben açık bir mektup yayımlamış, iki lider arasında doğrudan bir görüşme gerçekleştirilmesini ve taraflar arasındaki çatışmaların sona erdirilmesini teklif etmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Kiev yönetiminin bu mektubu Moskova’ya diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştırmaya çalıştığını söylemişti.

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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy