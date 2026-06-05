https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kremlin-putine-zelenskiyin-mektubu-ile-ilgili-bilgi-verildi-1106276106.html
Kremlin: Putin’e, Zelenskiy’in mektubu ile ilgili bilgi verildi
Kremlin: Putin’e, Zelenskiy’in mektubu ile ilgili bilgi verildi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in Rusya lideri Putin'e yazdığı açık mektubun devlet başkanına iletildiğini açıkladı. Peskov ayrıca iki... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T11:45+0300
2026-06-05T11:45+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy tarafından kaleme alınan ve kamuoyuna duyurulan açık mektup hakkında bilgilendirildiği bildirildi. Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapıldı.Peskov, gazetecilerin Zelenskiy’in perşembe akşamı yayımlanan açık mektubuna ilişkin sorularını yanıtladı. Söz konusu mektubun Rusya liderine ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soru üzerine Peskov, "Kendisine (Putin'e) konuyla ilgili bilgi arz edildi"ifadelerini kullandı.Mektubun resmi olarak nasıl iletildiğine dair soruya yanıt veren Peskov, "Ukrayna ile aramızda herhangi bir resmi iletişim kanalı bulunmamaktadır" dedi.Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben açık bir mektup yayımlamış, iki lider arasında doğrudan bir görüşme gerçekleştirilmesini ve taraflar arasındaki çatışmaların sona erdirilmesini teklif etmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Kiev yönetiminin bu mektubu Moskova’ya diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştırmaya çalıştığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putin-spiefte-kursuye-cikiyor-rusyanin-yeni-ekonomik-yol-haritasi-1106273974.html
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Kremlin: Putin’e, Zelenskiy’in mektubu ile ilgili bilgi verildi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in Rusya lideri Putin'e yazdığı açık mektubun devlet başkanına iletildiğini açıkladı. Peskov ayrıca iki ülke arasında resmi bir iletişim kanalının bulunmadığını hatırlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy tarafından kaleme alınan ve kamuoyuna duyurulan açık mektup hakkında bilgilendirildiği bildirildi. Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapıldı.
Peskov, gazetecilerin Zelenskiy’in perşembe akşamı yayımlanan açık mektubuna ilişkin sorularını yanıtladı. Söz konusu mektubun Rusya liderine ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soru üzerine Peskov, "Kendisine (Putin'e) konuyla ilgili bilgi arz edildi"ifadelerini kullandı.
Mektubun resmi olarak nasıl iletildiğine dair soruya yanıt veren Peskov, "Ukrayna ile aramızda herhangi bir resmi iletişim kanalı bulunmamaktadır" dedi.
Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben açık bir mektup yayımlamış, iki lider arasında doğrudan bir görüşme gerçekleştirilmesini ve taraflar arasındaki çatışmaların sona erdirilmesini teklif etmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Kiev yönetiminin bu mektubu Moskova’ya diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştırmaya çalıştığını söylemişti.