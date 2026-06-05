https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-disisleri-bakanligi-azak-denizinde-sivil-gemilere-saldiran-ihalar-kiev-rejimine-ait-1106284039.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Azak Denizi’nde sivil gemilere saldıran İHA’lar Kiev rejimine ait
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Azak Denizi’nde sivil gemilere saldıran İHA’lar Kiev rejimine ait
Sputnik Türkiye
Azak Denizi'nde tahıl gemilerini hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'ya ait olduğunu açıklayan Zaharova, bu saldırının Kiev rejiminin terörist... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T14:47+0300
2026-06-05T14:47+0300
2026-06-05T14:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
karadeniz
türkiye
ukrayna
azerbaycan
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’den Rostov-na-Donu limanına doğru seyreden ve sivil amaçlı tahıl taşımacılığı yapan Belize bayraklı ‘Natra’ ile Palau bayraklı ‘Zirkon’ adlı kuru yük gemilerine düzenlenen saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.Kiev rejiminin terörist yüzü bir kez daha kanıtlandıRusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, olayın tüm ayrıntılarıyla incelendiğinibelirterek şu ifadeleri kullandı:Azerbaycan vatandaşları hayatını kaybettiSaldırıya uğrayan her iki gemide de mürettebat arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu aktaran Zaharova, kurbanlar arasında Azerbaycan vatandaşlarının da olduğunu belirtti.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, gemilerde bulunan toplam 25 Azerbaycan vatandaşından 5’inin hayatını kaybettiği, 3’ünün ise yaralandığı bildirilmişti.Rus güvenlik güçlerinden hızlı müdahaleMariya Zaharova, saldırının hemen ardından bölgeden geçmekte olan bir Rus gemisi ile Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Birliği'ne bağlı ekiplerin hızla harekete geçerek yaralı denizcilere ilk yardımı ulaştırdığını ve gerekli tüm desteği sağladığını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden denizcilerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar diledi.Zaharova, "Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile anlık ve yakın temas halindeyiz" diyerek sürecin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/macron-avrupa-guvenlik-konusunda-rusya-ile-diyaloga-ilgi-duyuyor-1106283763.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, karadeniz, türkiye, ukrayna, azerbaycan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, sivil can kaybı, sivil kayıplar
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, karadeniz, türkiye, ukrayna, azerbaycan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, sivil can kaybı, sivil kayıplar
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Azak Denizi’nde sivil gemilere saldıran İHA’lar Kiev rejimine ait
Azak Denizi'nde tahıl gemilerini hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'ya ait olduğunu açıklayan Zaharova, bu saldırının Kiev rejiminin terörist niteliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’den Rostov-na-Donu limanına doğru seyreden ve sivil amaçlı tahıl taşımacılığı yapan Belize bayraklı ‘Natra’ ile Palau bayraklı ‘Zirkon’ adlı kuru yük gemilerine düzenlenen saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.
Kiev rejiminin terörist yüzü bir kez daha kanıtlandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, olayın tüm ayrıntılarıyla incelendiğinibelirterek şu ifadeleri kullandı:
"Elde edilen verilere göre, sivil gemiler Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından hedef alınmıştır. Yaşanan bu hadise, gözünü kırpmadan sivilleri ve sivil altyapı tesislerini hedef almayı alışkanlık haline getiren Kiev rejiminin terörist niteliğini bir kez daha kesin olarak kanıtlıyor."
Azerbaycan vatandaşları hayatını kaybetti
Saldırıya uğrayan her iki gemide de mürettebat arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu aktaran Zaharova, kurbanlar arasında Azerbaycan vatandaşlarının da olduğunu belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, gemilerde bulunan toplam 25 Azerbaycan vatandaşından 5’inin hayatını kaybettiği, 3’ünün ise yaralandığı bildirilmişti.
Rus güvenlik güçlerinden hızlı müdahale
Mariya Zaharova, saldırının hemen ardından bölgeden geçmekte olan bir Rus gemisi ile Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Birliği'ne bağlı ekiplerin hızla harekete geçerek yaralı denizcilere ilk yardımı ulaştırdığını ve gerekli tüm desteği sağladığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden denizcilerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar diledi.
Zaharova, "Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile anlık ve yakın temas halindeyiz" diyerek sürecin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.