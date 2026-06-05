https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/macron-avrupa-guvenlik-konusunda-rusya-ile-diyaloga-ilgi-duyuyor-1106283763.html

Macron: Avrupa, güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğa ilgi duyuyor

Macron: Avrupa, güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğa ilgi duyuyor

Sputnik Türkiye

Fransa lideri Macron, Avrupa'nın güvenlik ve komşuluk politikası gibi ortak çıkar alanlarında Rusya ile diyalog kurmak istediğini belirtti. Macron, Rusya ve... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T14:31+0300

2026-06-05T14:31+0300

2026-06-05T14:30+0300

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Karadağ'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa-Rusya ilişkileri ve Ukrayna krizinedair açıklamalarda bulundu.Macron, Avrupa’nın Rusya ile ortak çıkarları ilgilendiren konularda diyalog mekanizmaları oluşturmaya açık olduğunu söyledi.‘Avrupa'nın güvenliği ve komşuluk politikası ortak çıkarımız’Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Macron, Rusya ile yürütülecek görüşmelerin kapsamına değinerek şu ifadeleri kullandı:‘Avrupa müzakere masasında yer almalı’Fransa’nın her zaman Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan müzakereleryürütülmesini savunduğunu hatırlatan Macron, her iki ülkenin hem ateşkes hem de gelecekteki bir barış planı için ortak yaklaşımlar geliştirebileceğine inandığını belirtti.Macron, coğrafi gerçekler göz önünde bulundurulduğunda Avrupa'nın bu süreçte dışarıda kalamayacağını vurgulayarak, "Avrupa, belirli bir noktada müzakere masasında yer almalı. Çünkü konu, Avrupalılar için barış ve güvenlik mimarisi" dedi.Moskova'dan ‘diyaloğa açığız’ mesajı gelmiştiDiğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda, ülkesinin Avrupa ülkeleriyle diyalog kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini ve müzakereciler konusunda herhangi bir dayatmada bulunmadığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-binden-fazla-iha-engellendi-1106282643.html

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