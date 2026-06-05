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Macron: Avrupa, güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğa ilgi duyuyor
Macron: Avrupa, güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğa ilgi duyuyor
Sputnik Türkiye
Fransa lideri Macron, Avrupa'nın güvenlik ve komşuluk politikası gibi ortak çıkar alanlarında Rusya ile diyalog kurmak istediğini belirtti. Macron, Rusya ve... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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Karadağ'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa-Rusya ilişkileri ve Ukrayna krizinedair açıklamalarda bulundu.Macron, Avrupa’nın Rusya ile ortak çıkarları ilgilendiren konularda diyalog mekanizmaları oluşturmaya açık olduğunu söyledi.‘Avrupa'nın güvenliği ve komşuluk politikası ortak çıkarımız’Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Macron, Rusya ile yürütülecek görüşmelerin kapsamına değinerek şu ifadeleri kullandı:‘Avrupa müzakere masasında yer almalı’Fransa’nın her zaman Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan müzakereleryürütülmesini savunduğunu hatırlatan Macron, her iki ülkenin hem ateşkes hem de gelecekteki bir barış planı için ortak yaklaşımlar geliştirebileceğine inandığını belirtti.Macron, coğrafi gerçekler göz önünde bulundurulduğunda Avrupa'nın bu süreçte dışarıda kalamayacağını vurgulayarak, "Avrupa, belirli bir noktada müzakere masasında yer almalı. Çünkü konu, Avrupalılar için barış ve güvenlik mimarisi" dedi.Moskova'dan ‘diyaloğa açığız’ mesajı gelmiştiDiğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda, ülkesinin Avrupa ülkeleriyle diyalog kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini ve müzakereciler konusunda herhangi bir dayatmada bulunmadığını ifade etmişti.
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fransa, emmanuel macron, rusya, diyalog, avrupa, ukrayna, ab

Macron: Avrupa, güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğa ilgi duyuyor

14:31 05.06.2026
© AP Photo / Markus SchreiberEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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Fransa lideri Macron, Avrupa'nın güvenlik ve komşuluk politikası gibi ortak çıkar alanlarında Rusya ile diyalog kurmak istediğini belirtti. Macron, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes ve gelecekteki barış planı üzerinde ortak yaklaşımlar geliştirebileceğini ifade etti.
Karadağ'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa-Rusya ilişkileri ve Ukrayna krizinedair açıklamalarda bulundu.
Macron, Avrupa’nın Rusya ile ortak çıkarları ilgilendiren konularda diyalog mekanizmaları oluşturmaya açık olduğunu söyledi.

‘Avrupa'nın güvenliği ve komşuluk politikası ortak çıkarımız’

Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Macron, Rusya ile yürütülecek görüşmelerin kapsamına değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Rusya ile ortak çıkarlarımızı ilgilendiren konular etrafında tartışmaları yapılandırmakla ilgileniyoruz. Bu konular, kendi güvenlik politikamız, komşuluk politikamız ve elbette Ukrayna'nın çıkarlarının korunması.”

‘Avrupa müzakere masasında yer almalı’

Fransa’nın her zaman Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan müzakereleryürütülmesini savunduğunu hatırlatan Macron, her iki ülkenin hem ateşkes hem de gelecekteki bir barış planı için ortak yaklaşımlar geliştirebileceğine inandığını belirtti.
Macron, coğrafi gerçekler göz önünde bulundurulduğunda Avrupa'nın bu süreçte dışarıda kalamayacağını vurgulayarak, "Avrupa, belirli bir noktada müzakere masasında yer almalı. Çünkü konu, Avrupalılar için barış ve güvenlik mimarisi" dedi.

Moskova'dan ‘diyaloğa açığız’ mesajı gelmişti

Diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda, ülkesinin Avrupa ülkeleriyle diyalog kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini ve müzakereciler konusunda herhangi bir dayatmada bulunmadığını ifade etmişti.
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