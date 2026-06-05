https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/richard-gere-hayatimda-gordugum-en-karanlik-donemi-yasiyoruz-1106279531.html
Richard Gere: Hayatımda gördüğüm en karanlık dönemi yaşıyoruz
Richard Gere: Hayatımda gördüğüm en karanlık dönemi yaşıyoruz
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Richard Gere, Norveç'te katıldığı Oslo Özgürlük Forumu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Detaylar haberde...
2026-06-05T13:11+0300
2026-06-05T13:11+0300
2026-06-05T13:11+0300
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Ünlü oyuncu Richard Gere, Norveç'te katıldığı Oslo Özgürlük Forumu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Gere, demokrasinin gerilediğini savunarak, "Hayatımda bu gezegende deneyimlediğim en karanlık dönemi yaşıyoruz" dedi.76 yaşındaki oyuncu Richard Gere, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Oslo Freedom Forum'nda yaptığı konuşmada, ABD'deki siyasi gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Venezuela asıllı Norveçli insan hakları aktivisti Thor Halvorssen ile gerçekleştirdiği söyleşide konuşan Gere, ülkedeki demokratik kurumların zayıfladığını söyledi.‘Umursamadık, oy kullanmadık’Bu sürecin ortaya çıkmasında toplumun da sorumluluğu bulunduğunu savunan ünlü oyuncu, "Uyuduk. Umursamadık. Oy kullanmadık. Yeterince dinlemedik" dedi. Gere ayrıca, çevresindeki insanları Donald Trump'ın başkan seçilmemesi gerektiğine ikna etmek için kendisinin de yeterince çaba göstermediğini söyledi.Trump yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Gere, ABD Başkanı'nın göreve başladığı ilk günden itibaren ülkenin kurumlarına zarar verdiğini savunarak, "Bu kişi ilk gününde ABD hükümetinin ve Amerikan halkının iyi olan pek çok yönünü ortadan kaldırmaya başladı" diye konuştu.‘İyi insanlar canavarlara dönüştü’Nazi Almanyası döneminde kurulan toplama kampındaki sergilerin, Alman toplumunun ve devlet yapısının kısa sürede nasıl dönüştüğünü gözler önüne serdiğini belirten oyuncu, "İyi insanlar canavarlara dönüştü" dedi.Tarihin tekrar edebileceği uyarısında bulunan Gere, demokratik gerilemenin işaretlerinin zamanında fark edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyamızın elimizden ne kadar hızlı alınabileceğini gördüm. Bu işaretleri görmek ve tetikte olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncu, insanların günlük hayatlarının konforuna kapılarak siyasi gelişmeleri görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, "Bazıları 'Hayat güzel, benim bir evim var, param var, sorun yok' diye düşünebilir. Ama sorun var. Bu asla kabul edilebilir değil" dedi.
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richard gere, donald trump, norveç, oslo, abd
richard gere, donald trump, norveç, oslo, abd
Richard Gere: Hayatımda gördüğüm en karanlık dönemi yaşıyoruz
Ünlü oyuncu Richard Gere, Norveç'te katıldığı Oslo Özgürlük Forumu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Gere, demokrasinin gerilediğini savunarak, "Hayatımda bu gezegende deneyimlediğim en karanlık dönemi yaşıyoruz" dedi.
Ünlü oyuncu Richard Gere, Norveç'te katıldığı Oslo Özgürlük Forumu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Gere, demokrasinin gerilediğini savunarak, "Hayatımda bu gezegende deneyimlediğim en karanlık dönemi yaşıyoruz" dedi.
76 yaşındaki oyuncu Richard Gere, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Oslo Freedom Forum'nda yaptığı konuşmada, ABD'deki siyasi gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Venezuela asıllı Norveçli insan hakları aktivisti Thor Halvorssen ile gerçekleştirdiği söyleşide konuşan Gere, ülkedeki demokratik kurumların zayıfladığını söyledi.
‘Umursamadık, oy kullanmadık’
Bu sürecin ortaya çıkmasında toplumun da sorumluluğu bulunduğunu savunan ünlü oyuncu, "Uyuduk. Umursamadık. Oy kullanmadık. Yeterince dinlemedik" dedi. Gere ayrıca, çevresindeki insanları Donald Trump'ın başkan seçilmemesi gerektiğine ikna etmek için kendisinin de yeterince çaba göstermediğini söyledi.
Trump yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Gere, ABD Başkanı'nın göreve başladığı ilk günden itibaren ülkenin kurumlarına zarar verdiğini savunarak, "Bu kişi ilk gününde ABD hükümetinin ve Amerikan halkının iyi olan pek çok yönünü ortadan kaldırmaya başladı" diye konuştu.
‘İyi insanlar canavarlara dönüştü’
Nazi Almanyası döneminde kurulan toplama kampındaki sergilerin, Alman toplumunun ve devlet yapısının kısa sürede nasıl dönüştüğünü gözler önüne serdiğini belirten oyuncu, "İyi insanlar canavarlara dönüştü" dedi.
Tarihin tekrar edebileceği uyarısında bulunan Gere, demokratik gerilemenin işaretlerinin zamanında fark edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyamızın elimizden ne kadar hızlı alınabileceğini gördüm. Bu işaretleri görmek ve tetikte olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, insanların günlük hayatlarının konforuna kapılarak siyasi gelişmeleri görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, "Bazıları 'Hayat güzel, benim bir evim var, param var, sorun yok' diye düşünebilir. Ama sorun var. Bu asla kabul edilebilir değil" dedi.