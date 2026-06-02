https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/clint-eastwood-96-yasinda-emekli-oluyor-1106199961.html

Clint Eastwood 96 yaşında emekli oluyor

Clint Eastwood 96 yaşında emekli oluyor

Sputnik Türkiye

Ünlü yönetmen ve oyuncu Clint Eastwood’un oğlu Kyle Eastwood, babasının yeni bir film çekeceği iddialarına karşın, efsane kariyerin emeklilik aşamasına geçtiğini söyledi. Efsane oyuncu ve yönetmen emekli mi oluyor?

2026-06-02T19:03+0300

2026-06-02T19:03+0300

2026-06-02T19:25+0300

yaşam

clint eastwood

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106199117_0:39:1024:615_1920x0_80_0_0_b673e3407bd364c392590e4a3122ea0d.jpg

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden Clint Eastwood, 31 Mayıs’ta 96 yaşına girdi. Yeni bir film yapacağına dair çıkan söylentilere rağmen, bu konuda uzun süredir sessizlik hakim.Birçok kişi, 2024’te vizyona giren ‘Juror #2’ filminin Eastwood’un kariyerini noktalayan ‘veda yapıtı’ olacağını düşünüyordu.Ancak, The Hollywood Reporter’ın bir yazısında, Eastwood’un ‘güneşin batışına başı dik bir şekilde veda etmek için son bir proje aradığı’ aktarılıyordu.World of Reel’in haberine göre kısa süre önce ortaya çıkan bir röportaj, konuya netlik kazandırıyor. Oğlu Kyle Eastwood, babasının emekli olduğunu şu sözlerle doğruluyor:Clint Eastwood’un 60 yıllık filmografisiEastwood’un son 60 yıldaki filmografisi olağanüstü bir tutarlılık gösterdi.Yönetmen olarak en iyi filmleri arasında ‘Affedilmeyen’, ‘Gizemli Nehir’,’ Gran Torino’, ‘Kanunsuz Josey Wales’, ‘Namludaki Adalet’, ‘Kasabadaki Yabancı’, ‘Kusursuz Dünya’ ve ‘Milyon Dolarlık Bebek’ gibi başyapıtlar yer alıyor.Oyuncu olarak ise ‘Kirli Harry’, ‘İyi, Kötü ve Çirkin’, ‘Bir Avuç Dolar' ve ‘Alkatraz’dan Kaçış’ ile sinema tarihine damga vurdu.Son dönemlerinde ise özellikle ‘Kaçakçı (2018)’ ve ‘Richard Jewell (2019)’ gibi filmlerle güçlü işlere imza attı. Eleştirmenlere göre 2021’deki ‘Cry Macho’ hariç tutulursa, yaşına rağmen yaratıcı olarak oldukça verimli bir dönem geçirdi.‘Juror #2’ de genel olarak beğenilen bir yapm olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/abdde-11-nukleer-bilimci-gizemi-1inin-cenazesi-bulundu-1106192803.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

clint eastwood