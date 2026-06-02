Clint Eastwood 96 yaşında emekli oluyor
Ünlü yönetmen ve oyuncu Clint Eastwood’un oğlu Kyle Eastwood, babasının yeni bir film çekeceği iddialarına karşın, efsane kariyerin emeklilik aşamasına geçtiğini söyledi. Efsane oyuncu ve yönetmen emekli mi oluyor?
Clint Eastwood 96 yaşında emekli oluyor

© AP Photo / Kevork DjansezianClint Eastwood (2007 arşiv fotoğrafı, yaş 77)
Ünlü yönetmen ve oyuncu Clint Eastwood’un oğlu Kyle Eastwood, babasının yeni bir film çekeceği iddialarına karşın, efsane kariyerin emeklilik aşamasına geçtiğini söyledi.
Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden Clint Eastwood, 31 Mayıs’ta 96 yaşına girdi. Yeni bir film yapacağına dair çıkan söylentilere rağmen, bu konuda uzun süredir sessizlik hakim.
Birçok kişi, 2024’te vizyona giren ‘Juror #2’ filminin Eastwood’un kariyerini noktalayan ‘veda yapıtı’ olacağını düşünüyordu.
Ancak, The Hollywood Reporter’ın bir yazısında, Eastwood’un ‘güneşin batışına başı dik bir şekilde veda etmek için son bir proje aradığı’ aktarılıyordu.
World of Reel’in haberine göre kısa süre önce ortaya çıkan bir röportaj, konuya netlik kazandırıyor. Oğlu Kyle Eastwood, babasının emekli olduğunu şu sözlerle doğruluyor:

Onunla çalışırken birçok güzel anım var. Artık emekli oldu, 95 yaşında. Onunla bu kadar çok filmde çalışabildiğim için çok şanslıyım. Benim için muhteşem bir deneyim.

Clint Eastwood’un 60 yıllık filmografisi

Eastwood’un son 60 yıldaki filmografisi olağanüstü bir tutarlılık gösterdi.
Yönetmen olarak en iyi filmleri arasında ‘Affedilmeyen’, ‘Gizemli Nehir’,’ Gran Torino’, ‘Kanunsuz Josey Wales’, ‘Namludaki Adalet’, ‘Kasabadaki Yabancı’, ‘Kusursuz Dünya’ ve ‘Milyon Dolarlık Bebek’ gibi başyapıtlar yer alıyor.
Oyuncu olarak ise ‘Kirli Harry’, ‘İyi, Kötü ve Çirkin’, ‘Bir Avuç Dolar' ve ‘Alkatraz’dan Kaçış’ ile sinema tarihine damga vurdu.
© Fotoğraf : 2021 yapımı Cry Macho filmindenClint Eastwood
Clint Eastwood - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
Clint Eastwood
© Fotoğraf : 2021 yapımı Cry Macho filminden
Son dönemlerinde ise özellikle ‘Kaçakçı (2018)’ ve ‘Richard Jewell (2019)’ gibi filmlerle güçlü işlere imza attı. Eleştirmenlere göre 2021’deki ‘Cry Macho’ hariç tutulursa, yaşına rağmen yaratıcı olarak oldukça verimli bir dönem geçirdi.
‘Juror #2’ de genel olarak beğenilen bir yapm olarak kayıtlara geçti.
