https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/reyhanli-saldirisinda-karar-aciklandi-3-saniga-53-kez-agirlastirilmis-muebbet-ile-3-bin-921-yil-1106289477.html

Reyhanlı saldırısında karar açıklandı: 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezası

Reyhanlı saldırısında karar açıklandı: 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezası

Sputnik Türkiye

Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T16:56+0300

2026-06-05T16:56+0300

2026-06-05T16:56+0300

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mihraç ural

hatay

terör saldırısı

terör saldırıları

reyhanlı saldırısı

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Hatay Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla aralarında THKP-C/Acilciler terör örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezası verdi. Firari sanık Ural'ın ise dosyası ayrıldı. İddiaları reddettiler Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, sanık Korali'ye baro tarafından atanan avukatın duruşmaya iki saat kala görevden çekildiğini ve yeni görevlendirilen müdafinin savunma için süre talep ettiğini söyledi.Başkan, davanın karar aşamasına gelmesi, tutukluluk süreleri, katılan tarafların Hatay'dan gelmesi ve sanıkların getirilmesi gibi yoğun duruşma hazırlıkları ile usul ekonomisini dikkate alınarak yargılamanın gecikmemesi amacıyla sanık Korali'nin dosyasının ana davadan ayrıldığını bildirdi.Son sözü sorulan sanıklar, terör saldırısıyla ilgilerinin bulunmadığı öne sürdü.3 sanık hakkında cezalar açıklandı Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanıklara 28'i çocuk 130 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 bin 600 yıl, terör örgütü faaliyeti kapsamında "izinsiz patlayıcı bulundurmak" suçundan 13 yıl 4 ay, mağdurlara yönelik "duyu organları zarar görecek şekilde yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiye yönelik "basit yaralama" suçundan 20 yıl 3 ay, 134 mağdura yönelik "mala zarar verme" suçundan bin 206 yıl, Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da "kamu malına zarar vermek" suçundan 48 yıl olmak üzere toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verildi.Mihraç Ural'ın dosyası ayrıldıMahkeme, avukatı süre isteyen sanık Korali'nin yanı sıra firari sanıklar Omar Alkhatıp ile Mihraç Ural'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.Kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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mihraç ural, hatay, terör saldırısı, terör saldırıları, reyhanlı saldırısı