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Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor: Rusya’nın yeni ekonomik yol haritası
Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor: Rusya’nın yeni ekonomik yol haritası
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, geleneksel olarak St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) en önemli etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda bugün... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
vladimir putin
ekonomi
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Kremlin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF konuşmasının ana eksenini iç ve uluslararası düzeydeki ekonomik meseleler oluşturacak. Liderin ayrıca güncel küresel siyasi sorunlara da değinmesi bekleniyor.Üst düzey diplomatik ve ekonomik katılımın gerçekleşeceği oturumda Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud da hazır bulunacak. Konuşmaların ardından katılımcıların sorularının yanıtlanacağı bir panel düzenlenecek.Türkçe canlı izlenebilecekPutin'in SPIEF konuşması Türkçe simültane çevirisiyle birlikte canlı yayın, ayrıca oturumdan fotoğraf ve videolar Sputnik web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında izlenebilecek.Rus ekonomisinde yapısal dönüşümGeçtiğimiz yılki forumda Rus ekonomisinde köklü reformların sinyalini veren Putin, bu yıl da stratejik adımları derinleştirmeyi hedefliyor. Rusya liderinin geçen yılki SPIEF konuşmasında öne çıkan temel yapısal dönüşüm alanları şunlar:Moskova-Pekin hattında kritik görüşmePutin, forumdaki genel kurul hitabının ardından Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra, Rusya liderinin geçtiğimiz Mayıs ayında Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları ele alınacak.Söz konusu Pekin ziyaretinde, iki ülkenin kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 42 farklı anlaşma ve ortak bildiri imzalanmıştı. Bu görüşmeyle birlikte, varılan mutabakatların sahaya yansıma süreçleri değerlendirilmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kremlinden-batili-sirketlere-acik-kapi-kesinlikle-bekliyoruz-1106271585.html
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, ekonomi, çin
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, ekonomi, çin

Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor: Rusya’nın yeni ekonomik yol haritası

10:18 05.06.2026 (güncellendi: 10:40 05.06.2026)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin - SPIEF
Vladimir Putin - SPIEF - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
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Rusya lideri Putin, geleneksel olarak St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) en önemli etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda bugün geniş kapsamlı bir hitap gerçekleştirecek.
Kremlin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF konuşmasının ana eksenini iç ve uluslararası düzeydeki ekonomik meseleler oluşturacak. Liderin ayrıca güncel küresel siyasi sorunlara da değinmesi bekleniyor.
Üst düzey diplomatik ve ekonomik katılımın gerçekleşeceği oturumda Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud da hazır bulunacak. Konuşmaların ardından katılımcıların sorularının yanıtlanacağı bir panel düzenlenecek.

Türkçe canlı izlenebilecek

Putin'in SPIEF konuşması Türkçe simültane çevirisiyle birlikte canlı yayın, ayrıca oturumdan fotoğraf ve videolar Sputnik web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında izlenebilecek.

Rus ekonomisinde yapısal dönüşüm

Geçtiğimiz yılki forumda Rus ekonomisinde köklü reformların sinyalini veren Putin, bu yıl da stratejik adımları derinleştirmeyi hedefliyor. Rusya liderinin geçen yılki SPIEF konuşmasında öne çıkan temel yapısal dönüşüm alanları şunlar:
Yüksek ücret ekonomisi: İstihdam niteliğinin ve iş gücü verimliliğinin artırılarak, refah seviyesini yükseltecek yüksek ücretli bir ekonomik modele geçilmesi.
Yatırım ikliminin iyileştirilmesi: Yeni projelerin inşasından altyapı bağlantılarına, muhasebe süreçlerinden noter işlemlerine kadar iş dünyasının üzerindeki tüm maliyet ve bürokratik yüklerin en aza indirilmesi.
Teknolojik atılım: Ulusal projeler aracılığıyla tam kapsamlı bir teknolojik kalkınma hamlesinin başlatılması ve yerli üretimin bu temelde güçlendirilmesi.
Dış ticarette model değişimi: Yoğun fiziksel emek gerektiren ürün ve hizmetlerin ithalat payının kademeli olarak azaltılması; buna karşılık katma değeri yüksek, otomasyona dayalı ve ileri teknolojik ürünlerin yerli üretimine odaklanılması.
Sivil ve savunma sanayisi entegrasyonu: Askeri ve sivil sektörler arasındaki sınırların daraltılarak, yüksek teknolojili holdinglerin her iki alanda da rekabetçi üretim yapabilmesinin sağlanması.

Moskova-Pekin hattında kritik görüşme

Putin, forumdaki genel kurul hitabının ardından Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra, Rusya liderinin geçtiğimiz Mayıs ayında Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları ele alınacak.
Söz konusu Pekin ziyaretinde, iki ülkenin kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 42 farklı anlaşma ve ortak bildiri imzalanmıştı. Bu görüşmeyle birlikte, varılan mutabakatların sahaya yansıma süreçleri değerlendirilmiş olacak.
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