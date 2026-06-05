https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/putin-spiefte-kursuye-cikiyor-rusyanin-yeni-ekonomik-yol-haritasi-1106273974.html

Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor: Rusya’nın yeni ekonomik yol haritası

Putin, SPIEF’te kürsüye çıkıyor: Rusya’nın yeni ekonomik yol haritası

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, geleneksel olarak St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) en önemli etkinliği kabul edilen genel kurul oturumunda bugün... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T10:18+0300

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dünya

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

vladimir putin

ekonomi

çin

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Kremlin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF konuşmasının ana eksenini iç ve uluslararası düzeydeki ekonomik meseleler oluşturacak. Liderin ayrıca güncel küresel siyasi sorunlara da değinmesi bekleniyor.Üst düzey diplomatik ve ekonomik katılımın gerçekleşeceği oturumda Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud da hazır bulunacak. Konuşmaların ardından katılımcıların sorularının yanıtlanacağı bir panel düzenlenecek.Türkçe canlı izlenebilecekPutin'in SPIEF konuşması Türkçe simültane çevirisiyle birlikte canlı yayın, ayrıca oturumdan fotoğraf ve videolar Sputnik web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında izlenebilecek.Rus ekonomisinde yapısal dönüşümGeçtiğimiz yılki forumda Rus ekonomisinde köklü reformların sinyalini veren Putin, bu yıl da stratejik adımları derinleştirmeyi hedefliyor. Rusya liderinin geçen yılki SPIEF konuşmasında öne çıkan temel yapısal dönüşüm alanları şunlar:Moskova-Pekin hattında kritik görüşmePutin, forumdaki genel kurul hitabının ardından Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra, Rusya liderinin geçtiğimiz Mayıs ayında Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları ele alınacak.Söz konusu Pekin ziyaretinde, iki ülkenin kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 42 farklı anlaşma ve ortak bildiri imzalanmıştı. Bu görüşmeyle birlikte, varılan mutabakatların sahaya yansıma süreçleri değerlendirilmiş olacak.

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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, ekonomi, çin