https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kremlinden-batili-sirketlere-acik-kapi-kesinlikle-bekliyoruz-1106271585.html
Kremlin'den Batılı şirketlere açık kapı: ‘Kesinlikle bekliyoruz’
Kremlin'den Batılı şirketlere açık kapı: ‘Kesinlikle bekliyoruz’
Sputnik Türkiye
Rusya'nın kalkınması ve ekonomide rekabetin sağlanabilmesi için yabancı yatırımlara açık kalması gerektiği belirtildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T09:10+0300
2026-06-05T09:10+0300
2026-06-05T09:13+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
batı
iş dünyası
ekonomi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kapılarının Batı iş dünyasına açık olduğunu ve ülkenin gelişimi için yabancı yatırımların şart olduğunu vurguladı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan Peskov, “Rusya Batılı şirketlerin geri dönmesini bekliyor mu ve ülkenin buna ihtiyacı var mı?" sorusuna net bir yanıt verdi:Rusya'nın en prestijli ekonomi organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen SPIEF, ülkenin yeni dönem ekonomi stratejilerine ve küresel işbirliklerine ev sahipliği yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bati-medyasi-pentagon-almanyaya-tomahawk-sevkiyatini-iptal-etmeyi-planliyor-1106270404.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), batı, iş dünyası, ekonomi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), batı, iş dünyası, ekonomi
Kremlin'den Batılı şirketlere açık kapı: ‘Kesinlikle bekliyoruz’
09:10 05.06.2026 (güncellendi: 09:13 05.06.2026)
Rusya'nın kalkınması ve ekonomide rekabetin sağlanabilmesi için yabancı yatırımlara açık kalması gerektiği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kapılarının Batı iş dünyasına açık olduğunu ve ülkenin gelişimi için yabancı yatırımların şart olduğunu vurguladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan Peskov, “Rusya Batılı şirketlerin geri dönmesini bekliyor mu ve ülkenin buna ihtiyacı var mı?" sorusuna net bir yanıt verdi:
“Kesinlikle bekliyoruz. Buna kesinlikle ihtiyacımız var. Yabancı yatırımlar için kapılarımızı açık tutmak zorundayız. Her ekonomi, maksimum yabancı yatırım akışıyla gelişmek durumunda. Ayrıca bu durum (iç pazara) rekabeti de beraberinde getirir.”
Rusya'nın en prestijli ekonomi organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen SPIEF, ülkenin yeni dönem ekonomi stratejilerine ve küresel işbirliklerine ev sahipliği yapıyor.