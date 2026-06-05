https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kremlinden-batili-sirketlere-acik-kapi-kesinlikle-bekliyoruz-1106271585.html

Kremlin'den Batılı şirketlere açık kapı: ‘Kesinlikle bekliyoruz’

Kremlin'den Batılı şirketlere açık kapı: ‘Kesinlikle bekliyoruz’

Sputnik Türkiye

Rusya'nın kalkınması ve ekonomide rekabetin sağlanabilmesi için yabancı yatırımlara açık kalması gerektiği belirtildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T09:10+0300

2026-06-05T09:10+0300

2026-06-05T09:13+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

batı

iş dünyası

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106271427_0:77:2930:1725_1920x0_80_0_0_2ece4bca1386563a48676113b06d938b.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kapılarının Batı iş dünyasına açık olduğunu ve ülkenin gelişimi için yabancı yatırımların şart olduğunu vurguladı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan Peskov, “Rusya Batılı şirketlerin geri dönmesini bekliyor mu ve ülkenin buna ihtiyacı var mı?" sorusuna net bir yanıt verdi:Rusya'nın en prestijli ekonomi organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen SPIEF, ülkenin yeni dönem ekonomi stratejilerine ve küresel işbirliklerine ev sahipliği yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bati-medyasi-pentagon-almanyaya-tomahawk-sevkiyatini-iptal-etmeyi-planliyor-1106270404.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), batı, iş dünyası, ekonomi