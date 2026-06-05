https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/pasinyan-gerekirse-kgaoden-cikariz-1106267298.html
Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız
Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) “gerek duyulması halinde” ayrılacağını belirterek, üyeliğin... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T01:20+0300
2026-06-05T01:20+0300
2026-06-05T01:20+0300
dünya
nikol paşinyan
ermenistan
erivan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
batı
ab
rusya dışişleri bakanlığı
mihail galuzin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096518950_0:0:2795:1572_1920x0_80_0_0_900278f9ee61e7cf873eb2b7524ee461.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyeliğini "gerekirse" sonlandırabileceğini söyledi. Paşinyan, daha önce askıya alınan üyeliğe dair "Geri dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Seçim öncesi yapılan bir televizyon tartışmasında "Güçlü Ermenistan" partisi temsilcisi Narek Karapetyan'ın, KGAÖ üyeliğinin "dondurulmasının" ne anlama geldiğini ve hükümetin örgütü eleştirmesine rağmen neden üyelikten çekilmediğini sorması üzerine Paşinyan şu yanıtı verdi:Ermenistan, geçen yıl KGAÖ'ye katılımını askıya almıştı. Paşinyan, Temmuz 2025'te yaptığı bir açıklamada, üyeliğin yeniden dönmektense örgütten tamamen çıkılmasının daha olası olduğunu ifade etmişti.Son dönemde Erivan, Moskova'ya karşı dostane olmayan adımlar atıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan değerlendirmelerde, Batı'nın amacının Ermenistan'ı Rusya'ya karşı kullanmak olduğu belirtilmiş; Erivan'ın, AB üyeliği gibi popülist söylemlerle Batı kampına çekilmeye çalışıldığı ifade edilmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Batı'nın, Erivan'ı KGAÖ üyeliğini dondurmaya ittiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ermenistan-ve-abd-arasinda-kritik-imza-trump-rotasi-anlasmasi-resmilesti-1106247605.html
ermenistan
erivan
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096518950_78:0:2563:1864_1920x0_80_0_0_015a77c002e20433493a9c6c4e037174.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nikol paşinyan, ermenistan, erivan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), batı, ab, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin
nikol paşinyan, ermenistan, erivan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), batı, ab, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin
Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) “gerek duyulması halinde” ayrılacağını belirterek, üyeliğin dondurulmasından geri dönüş olmayacağı mesajı verdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyeliğini "gerekirse" sonlandırabileceğini söyledi. Paşinyan, daha önce askıya alınan üyeliğe dair "Geri dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Seçim öncesi yapılan bir televizyon tartışmasında "Güçlü Ermenistan" partisi temsilcisi Narek Karapetyan'ın, KGAÖ üyeliğinin "dondurulmasının" ne anlama geldiğini ve hükümetin örgütü eleştirmesine rağmen neden üyelikten çekilmediğini sorması üzerine Paşinyan şu yanıtı verdi:
Karar verir ve çıkarız. Gerekirse çıkacağız. Geri dönmeyeceğimizi söylemiştim.
Ermenistan, geçen yıl KGAÖ'ye katılımını askıya almıştı. Paşinyan, Temmuz 2025'te yaptığı bir açıklamada, üyeliğin yeniden dönmektense örgütten tamamen çıkılmasının daha olası olduğunu ifade etmişti.
Son dönemde Erivan, Moskova'ya karşı dostane olmayan adımlar atıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan değerlendirmelerde, Batı'nın amacının Ermenistan'ı Rusya'ya karşı kullanmak olduğu belirtilmiş; Erivan'ın, AB üyeliği gibi popülist söylemlerle Batı kampına çekilmeye çalışıldığı ifade edilmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Batı'nın, Erivan'ı KGAÖ üyeliğini dondurmaya ittiğini söylemişti.