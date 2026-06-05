https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/pasinyan-gerekirse-kgaoden-cikariz-1106267298.html

Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız

Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) “gerek duyulması halinde” ayrılacağını belirterek, üyeliğin... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T01:20+0300

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dünya

nikol paşinyan

ermenistan

erivan

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

batı

ab

rusya dışişleri bakanlığı

mihail galuzin

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyeliğini "gerekirse" sonlandırabileceğini söyledi. Paşinyan, daha önce askıya alınan üyeliğe dair "Geri dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Seçim öncesi yapılan bir televizyon tartışmasında "Güçlü Ermenistan" partisi temsilcisi Narek Karapetyan'ın, KGAÖ üyeliğinin "dondurulmasının" ne anlama geldiğini ve hükümetin örgütü eleştirmesine rağmen neden üyelikten çekilmediğini sorması üzerine Paşinyan şu yanıtı verdi:Ermenistan, geçen yıl KGAÖ'ye katılımını askıya almıştı. Paşinyan, Temmuz 2025'te yaptığı bir açıklamada, üyeliğin yeniden dönmektense örgütten tamamen çıkılmasının daha olası olduğunu ifade etmişti.Son dönemde Erivan, Moskova'ya karşı dostane olmayan adımlar atıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan değerlendirmelerde, Batı'nın amacının Ermenistan'ı Rusya'ya karşı kullanmak olduğu belirtilmiş; Erivan'ın, AB üyeliği gibi popülist söylemlerle Batı kampına çekilmeye çalışıldığı ifade edilmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Batı'nın, Erivan'ı KGAÖ üyeliğini dondurmaya ittiğini söylemişti.

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nikol paşinyan, ermenistan, erivan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), batı, ab, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin