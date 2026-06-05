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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/pasinyan-gerekirse-kgaoden-cikariz-1106267298.html
Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız
Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) “gerek duyulması halinde” ayrılacağını belirterek, üyeliğin... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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nikol paşinyan
ermenistan
erivan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
batı
ab
rusya dışişleri bakanlığı
mihail galuzin
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyeliğini "gerekirse" sonlandırabileceğini söyledi. Paşinyan, daha önce askıya alınan üyeliğe dair "Geri dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Seçim öncesi yapılan bir televizyon tartışmasında "Güçlü Ermenistan" partisi temsilcisi Narek Karapetyan'ın, KGAÖ üyeliğinin "dondurulmasının" ne anlama geldiğini ve hükümetin örgütü eleştirmesine rağmen neden üyelikten çekilmediğini sorması üzerine Paşinyan şu yanıtı verdi:Ermenistan, geçen yıl KGAÖ'ye katılımını askıya almıştı. Paşinyan, Temmuz 2025'te yaptığı bir açıklamada, üyeliğin yeniden dönmektense örgütten tamamen çıkılmasının daha olası olduğunu ifade etmişti.Son dönemde Erivan, Moskova'ya karşı dostane olmayan adımlar atıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan değerlendirmelerde, Batı'nın amacının Ermenistan'ı Rusya'ya karşı kullanmak olduğu belirtilmiş; Erivan'ın, AB üyeliği gibi popülist söylemlerle Batı kampına çekilmeye çalışıldığı ifade edilmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Batı'nın, Erivan'ı KGAÖ üyeliğini dondurmaya ittiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ermenistan-ve-abd-arasinda-kritik-imza-trump-rotasi-anlasmasi-resmilesti-1106247605.html
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nikol paşinyan, ermenistan, erivan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), batı, ab, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin
nikol paşinyan, ermenistan, erivan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), batı, ab, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin

Paşinyan: Gerekirse KGAÖ'den çıkarız

01:20 05.06.2026
© Sputnik / Aleksandr KryajevErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) “gerek duyulması halinde” ayrılacağını belirterek, üyeliğin dondurulmasından geri dönüş olmayacağı mesajı verdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyeliğini "gerekirse" sonlandırabileceğini söyledi. Paşinyan, daha önce askıya alınan üyeliğe dair "Geri dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Seçim öncesi yapılan bir televizyon tartışmasında "Güçlü Ermenistan" partisi temsilcisi Narek Karapetyan'ın, KGAÖ üyeliğinin "dondurulmasının" ne anlama geldiğini ve hükümetin örgütü eleştirmesine rağmen neden üyelikten çekilmediğini sorması üzerine Paşinyan şu yanıtı verdi:
Karar verir ve çıkarız. Gerekirse çıkacağız. Geri dönmeyeceğimizi söylemiştim.
Ermenistan, geçen yıl KGAÖ'ye katılımını askıya almıştı. Paşinyan, Temmuz 2025'te yaptığı bir açıklamada, üyeliğin yeniden dönmektense örgütten tamamen çıkılmasının daha olası olduğunu ifade etmişti.
Son dönemde Erivan, Moskova'ya karşı dostane olmayan adımlar atıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan değerlendirmelerde, Batı'nın amacının Ermenistan'ı Rusya'ya karşı kullanmak olduğu belirtilmiş; Erivan'ın, AB üyeliği gibi popülist söylemlerle Batı kampına çekilmeye çalışıldığı ifade edilmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Batı'nın, Erivan'ı KGAÖ üyeliğini dondurmaya ittiğini söylemişti.
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