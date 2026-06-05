https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/nijerde-facia-sahra-colunde-susuzluk-onlarca-can-aldi-1106279918.html
Nijer'de facia: Sahra Çölü'nde susuzluk onlarca can aldı
Nijer'de facia: Sahra Çölü'nde susuzluk onlarca can aldı
Sputnik Türkiye
Nijer'de Sahra Çölü'nün ortasında arızalanan bir kamyonda mahsur kalan 49 kişi, susuzluktan hayatını kaybetti. Yetkililer, yalnızca iki kişinin kilometrelerce... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T13:29+0300
2026-06-05T13:29+0300
2026-06-05T13:29+0300
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Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde yaşanan olayda, bayram kutlamasından dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonrası onlarca kişi çölün ortasında mahsur kaldı.Yerel yetkililerin açıklamasına göre, araçta bulunan yolcular günlerce susuz kaldı ve yardım ulaşamayınca trajedi yaşandı.49 kişi çölün ortasında susuz kalarak hayatını kaybetti.Çölün ortasında mahsur kaldılarAgadez Valiliği, hayatını kaybedenlerin Assamaka'nın 80 kilometreden fazla batısındaki uzak bir bölgede bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, sürücü ve yolcuların aracı tamir etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.Yetkililer, bölgenin aşırı sıcaklıklar ve su kaynaklarının yokluğu nedeniyle son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden 49 kişinin toplu mezarlara defnedildiği bildirildi.İki kişi kilometrelerce yürüyerek yardım istediOlaydan sağ kurtulan iki kişi, çölün ortasından yaklaşık 50 kilometre yürüyerek bir su kaynağına ulaşmayı başardı.Daha sonra Assamaka kasabasına giden ikili, durumu yetkililere bildirerek kurtarma çalışmalarının başlamasını sağladı.Sahra Çölü'ndeki bu güzergahın, Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sık kullandığı geçiş noktalarından biri olduğu belirtiliyor. Bölge, geçmişte de susuzluk ve açlık nedeniyle yaşanan ölümlerle gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/6-ocak-kongre-basininda-yeni-gelisme-pentagon-gorevlisinin-goruntusu-ortaya-cikti-1106277975.html
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sahra çölü, nijer, susuzluk, can kaybı, çöl, bayram
sahra çölü, nijer, susuzluk, can kaybı, çöl, bayram
Nijer'de facia: Sahra Çölü'nde susuzluk onlarca can aldı
Nijer'de Sahra Çölü'nün ortasında arızalanan bir kamyonda mahsur kalan 49 kişi, susuzluktan hayatını kaybetti. Yetkililer, yalnızca iki kişinin kilometrelerce yürüyerek yardım çağırabildiğini açıkladı.
Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde yaşanan olayda, bayram kutlamasından dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonrası onlarca kişi çölün ortasında mahsur kaldı.Yerel yetkililerin açıklamasına göre, araçta bulunan yolcular günlerce susuz kaldı ve yardım ulaşamayınca trajedi yaşandı.
49 kişi çölün ortasında susuz kalarak hayatını kaybetti.
Çölün ortasında mahsur kaldılar
Agadez Valiliği, hayatını kaybedenlerin Assamaka'nın 80 kilometreden fazla batısındaki uzak bir bölgede bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, sürücü ve yolcuların aracı tamir etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.
Yetkililer, bölgenin aşırı sıcaklıklar ve su kaynaklarının yokluğu nedeniyle son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden 49 kişinin toplu mezarlara defnedildiği bildirildi.
İki kişi kilometrelerce yürüyerek yardım istedi
Olaydan sağ kurtulan iki kişi, çölün ortasından yaklaşık 50 kilometre yürüyerek bir su kaynağına ulaşmayı başardı.
Daha sonra Assamaka kasabasına giden ikili, durumu yetkililere bildirerek kurtarma çalışmalarının başlamasını sağladı.
Sahra Çölü'ndeki bu güzergahın, Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sık kullandığı geçiş noktalarından biri olduğu belirtiliyor. Bölge, geçmişte de susuzluk ve açlık nedeniyle yaşanan ölümlerle gündeme gelmişti.