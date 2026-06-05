https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yalcin-acikladi-bir-ilde-daha-il-teskilati-feshedildi-1106286166.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi

Sputnik Türkiye

MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T15:36+0300

2026-06-05T15:36+0300

2026-06-05T15:36+0300

türki̇ye

semih yalçın

şanlıurfa

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatının da feshedildiğini duyurdu. MHP de başta İstanbul İl Teşkilatı olmak üzere birçok şehirdeki il teşkilatlarının feshedildiğini açıklanmıştı. Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mhp-lideri-bahceli-yargitay-chp-icin-kararini-bir-an-once-vermeli-1106184051.html

türki̇ye

şanlıurfa

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semih yalçın, şanlıurfa, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp