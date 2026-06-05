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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T15:36+0300
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatının da feshedildiğini duyurdu. MHP de başta İstanbul İl Teşkilatı olmak üzere birçok şehirdeki il teşkilatlarının feshedildiğini açıklanmıştı. Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mhp-lideri-bahceli-yargitay-chp-icin-kararini-bir-an-once-vermeli-1106184051.html
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semih yalçın, şanlıurfa, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp
semih yalçın, şanlıurfa, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi

15:36 05.06.2026
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA
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MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatının da feshedildiğini duyurdu. MHP de başta İstanbul İl Teşkilatı olmak üzere birçok şehirdeki il teşkilatlarının feshedildiğini açıklanmıştı.
Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."
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