https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yalcin-acikladi-bir-ilde-daha-il-teskilati-feshedildi-1106286166.html
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T15:36+0300
2026-06-05T15:36+0300
2026-06-05T15:36+0300
türki̇ye
semih yalçın
şanlıurfa
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103947/19/1039471938_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_956f29a60c7efc63e9eb23a5816bd143.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatının da feshedildiğini duyurdu. MHP de başta İstanbul İl Teşkilatı olmak üzere birçok şehirdeki il teşkilatlarının feshedildiğini açıklanmıştı. Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mhp-lideri-bahceli-yargitay-chp-icin-kararini-bir-an-once-vermeli-1106184051.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103947/19/1039471938_118:0:867:562_1920x0_80_0_0_51fcc2d2137cd50af1ede4de7eddd31b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
semih yalçın, şanlıurfa, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp
semih yalçın, şanlıurfa, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıkladı: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi
MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatının da feshedildiğini duyurdu. MHP de başta İstanbul İl Teşkilatı olmak üzere birçok şehirdeki il teşkilatlarının feshedildiğini açıklanmıştı.
Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."