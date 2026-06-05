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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/meteoroloji-6-bolgede-saganak-yagis-icin-saat-verdi-sicakliklar-30-derecenin-ustune-cikiyor-1106267932.html
Meteoroloji 6 bölgede sağanak yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkıyor
Meteoroloji 6 bölgede sağanak yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in bazı... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T07:12+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Haziran hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MARMARABURSA, 31°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL, 29°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKIRKLARELİ, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEA.KARAHİSAR, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR, 32°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA, 26°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluAKDENİZADANA, 30°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY, 27°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUANKARA, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK, 27°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN, 27°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSAMSUN, 25°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluTRABZON, 25°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM, 23°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKARS, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA, 30°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluVAN, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR, 34°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluMARDİN, 31°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSİİRT, 31°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluŞANLIURFA, 35°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
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Meteoroloji 6 bölgede sağanak yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkıyor

07:12 05.06.2026
Yaz yağmuru
Yaz yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri ile Doğu Anadolu'da birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney bölgelerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Haziran hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

BURSA, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

ADANA, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAMSUN, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TRABZON, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KARS, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
VAN, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MARDİN, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİİRT, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ŞANLIURFA, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
El Nino - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
YAŞAM
Aşırı hava olaylarının beklendiği El Nino için tarih verildi
28 Mayıs, 09:54
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