https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/meteoroloji-6-bolgede-saganak-yagis-icin-saat-verdi-sicakliklar-30-derecenin-ustune-cikiyor-1106267932.html

Meteoroloji 6 bölgede sağanak yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkıyor

Meteoroloji 6 bölgede sağanak yağış için saat verdi: Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in bazı... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T07:12+0300

2026-06-05T07:12+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Haziran hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MARMARABURSA, 31°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL, 29°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKIRKLARELİ, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEA.KARAHİSAR, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR, 32°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA, 26°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluAKDENİZADANA, 30°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY, 27°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUANKARA, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBOLU, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK, 27°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN, 27°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSAMSUN, 25°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluTRABZON, 25°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM, 23°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKARS, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA, 30°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluVAN, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR, 34°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluMARDİN, 31°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSİİRT, 31°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluŞANLIURFA, 35°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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