Aşırı hava olaylarının beklendiği El Nino için tarih verildi

Meteoroloji uzmanları, Pasifik'te potansiyel olarak bir El Nino'nun hızla şekillendiğini açıklarken NASA, El Nino için tarih verdi. Uydu gözlemlerine dayanan... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T09:54+0300

NASA ve Avrupa ortaklığıyla yürütülen uydu gözlemleri, Pasifik Okyanusu’nda yeni bir El Nino döneminin hızla güçlendiğine işaret ediyor. Güney Amerika kıyıları açıklarında tespit edilen yüzlerce kilometre genişliğindeki sıcak su kütlesi, bu yılın ilerleyen aylarında dünya genelinde aşırı hava olaylarının artabileceği yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.Elde edilen deniz seviyesi ölçümleri, Peru kıyıları çevresinde okyanus seviyesinin uzun dönem ortalamasının 15 santimetreden fazla üzerine çıktığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu yükseliş, su sıcaklığındaki ciddi artışın en net göstergelerinden biri.Uzmanlar, “Kelvin dalgaları” olarak adlandırılan sıcak su hareketlerinin Pasifik boyunca doğuya doğru ilerlediğini ve Güney Amerika kıyılarında yoğunlaştığını belirtiyor. Bu dalgalar, ekvator boyunca etkili olan doğu rüzgarlarının zayıflaması ya da yön değiştirmesi sonucu oluşuyor. Süreç devam ettikçe sıcak su, Kolombiya, Ekvador ve Peru açıklarında birikiyor ve El Nino koşullarını güçlendiriyor.NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet İtki Laboratuvarı’nda görev yapan deniz seviyesi araştırmacısı Josh Willis, mevcut gelişmelerin geçmişteki büyük El Nino dönemleriyle benzerlik taşıdığını söyledi. Willis, “Bu yılki olay 2015 ve 1997’deki güçlü El Nino’lardan biraz daha geç başladı ancak hızla güç kazanıyor. Ne kadar büyük olacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz” dedi.JPL deniz seviyesi araştırmacısı ve Sentinel-6 Michael Freilich projesinin yardımcı bilim insanı Severine Fournier, "Her El Nino farklıdır. Ancak neredeyse her zaman sıcak bir yıla ve dünyanın bazı bölgelerinde yağışlarda büyük değişikliklere neden olurlar" ifadelerini kullandı. El Nino küresel hava sistemlerini de doğrudan etkiliyorOrta ve doğu Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, jet akımlarının yönünü değiştirerek dünya genelindeki yağış ve sıcaklık düzenlerini bozabiliyor. Bunun sonucu olarak bazı bölgelerde aşırı yağış, sel ve fırtınalar görülürken, bazı bölgelerde ise kuraklık ve sıcak hava dalgaları yaşanabiliyor.Geçmişte yaşanan güçlü El Nino olayları Afrika’da ciddi kuraklıklara, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ise yıkıcı sellere neden olmuştu. Daha zayıf El Nino dönemlerinde etkiler çoğunlukla tropikal Pasifik çevresinde sınırlı kalırken, güçlü olayların küresel çapta ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurduğu biliniyor.El Nino ismi nereden geliyor?“El Nino” adı ise 1600’lü yıllarda Peru açıklarında balıkçılık yapan topluluklardan geliyor. İspanyolcada “erkek çocuk” anlamına gelen ifade, olayın genellikle Noel döneminde güçlenmesi nedeniyle bebek İsa’ya atfen kullanılmaya başlanmıştı. Balıkçılar, sıcak su nedeniyle balık miktarının azalmasını bu doğa olayının habercisi olarak değerlendiriyordu.Uzmanlar, El Nino’nun etkilerinin genellikle kasım ve ocak ayları arasında zirveye ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki aylar boyunca küresel hava olaylarında daha sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

