https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/mayista-fiyati-en-cok-artan-ve-azalan-urunler-belli-oldu-ucak-biletleri-zirvede-1106274479.html

Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu: Uçak biletleri zirvede

Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu: Uçak biletleri zirvede

Sputnik Türkiye

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 15,65 ile "hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı"nda görülürken, en çok ucuzlayan ürün... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T11:13+0300

2026-06-05T11:13+0300

2026-06-05T11:13+0300

ekonomi̇

enflasyon

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mayıs ayı enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta yüzde 15,65 olan "hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı"ndaki fiyat artışını, yüzde 14,88 ile "erkek ve erkek çocuk giysileri" ve yüzde 14,29 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı" kategorileri izledi.Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,97 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)" yüzde 13,05 ile "kadın ve kız çocuk giysileri", yüzde 9,53 ile yağlar, yüzde 8,66 ile "tuz, çeşniler ve soslar" yer aldı.En çok meyvesi yenen sebzeler ucuzladıGeçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 22,21 ile "meyvesi yenen sebzeler, taze soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)" kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,97 ile "yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş", yüzde 15,54 ile "yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 7,7 ile motorin, yüzde 3,78 ile "diğer küçük ev aletleri", yüzde 3,14 ile "çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri", yüzde 2,96 ile "kahvaltılık tahıl ürünleri" takip etti.TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/milyonlarca-memur-ve-emekliyi-ilgilendiriyor-5-aylik-zam-farki-belli-oldu-1106273033.html

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enflasyon, zam, mayıs ayı enflasyon