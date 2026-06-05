https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/lubnanli-milletvekili-ebu-zeyd-teknoloji-egemenligin-yeni-taniminda-temel-bir-unsur-1106294248.html
Lübnanlı Milletvekili Ebu Zeyd: Teknoloji, egemenliğin yeni tanımında temel bir unsur
Lübnanlı Milletvekili Ebu Zeyd: Teknoloji, egemenliğin yeni tanımında temel bir unsur
Sputnik Türkiye
Lübnanlı milletvekili ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Amal Ebu Zeyd, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Moskova'yı dijital teknolojilere yatırım yapmaya... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T20:28+0300
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Lübnanlı milletvekili ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Amal Ebu Zeyd, teknolojik bağımsızlığın günümüzde devlet egemenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki (SPIEF) konuşmasını Sputnik Arabic radyosuna değerlendiren Ebu Zeyd, küresel güç dengelerindeki değişime dikkat çekti.Batı'nın 2014 yılından bu yana uyguladığı yaptırımların Rusya'yı tamamen kendi kendine yeten bir ülke olmaya yönelttiğini belirten Ebu Zeyd, Moskova'nın özellikle dijital teknolojilere ve diğer hayati sektörlere büyük yatırımlar yaptığına dikkat çekti. Ebu Zeyd'e göre bu strateji, Batı'nın teknolojik hakimiyetini kırmakla kalmayıp Rusya'ya siyasi bağımsızlığın yanı sıra güçlü bir ekonomik ve ticari özerklik de kazandırdı.‘BRICS, Batı'ya bağımlılığı kırıyor’"Teknoloji dünyası, devletlerin egemenliğinin yeni tanımında mihenk taşı haline geldi" ifadelerini kullanan Ebu Zeyd, BRICS ülkelerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini belirterek, üye ülkelerin; Amerikan dolarına bağımlılığı azaltmak, Batı üretimine mutlak mahkumiyetten kurtulmak ve ortak egemenliklerini korumak amacıyla güçlerini birleştirdiği vurguladı.‘Tek kutuplu dünya düzeni çöktü’BRICS bloğunun günümüzde küresel ekonominin yarısından fazlasını temsil ettiğine dikkat çeken Lübnanlı politikacı, bu ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin G7 ve Batı Avrupa ülkelerinin iki katını aştığını ifade etti.SPIEF'e yaklaşık 130 ülkenin katılmasının "tek kutuplu dünya düzeninin çöktüğünün açık bir kanıtı" olduğunu belirten Ebu Zeyd, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/suudi-arabistan-enerji-bakani-rusya-ile-olum-bizi-ayirana-dek-birlikteyiz-1106294105.html
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amal ebu zeyd, lübnan, rusya, moskova, brics, batı, g7, teknoloji, st. petersburg ekonomi forumu (spief), avrupa
amal ebu zeyd, lübnan, rusya, moskova, brics, batı, g7, teknoloji, st. petersburg ekonomi forumu (spief), avrupa
Lübnanlı Milletvekili Ebu Zeyd: Teknoloji, egemenliğin yeni tanımında temel bir unsur
Lübnanlı milletvekili ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Amal Ebu Zeyd, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Moskova'yı dijital teknolojilere yatırım yapmaya ittiğini belirterek, BRICS ülkelerinin dolara bağımlılığı azaltmak ve ortak egemenliklerini korumak için işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.
Lübnanlı milletvekili ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Amal Ebu Zeyd, teknolojik bağımsızlığın günümüzde devlet egemenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki (SPIEF) konuşmasını Sputnik Arabic radyosuna değerlendiren Ebu Zeyd, küresel güç dengelerindeki değişime dikkat çekti.
Batı'nın 2014 yılından bu yana uyguladığı yaptırımların Rusya'yı tamamen kendi kendine yeten bir ülke olmaya yönelttiğini belirten Ebu Zeyd, Moskova'nın özellikle dijital teknolojilere ve diğer hayati sektörlere büyük yatırımlar yaptığına dikkat çekti. Ebu Zeyd'e göre bu strateji, Batı'nın teknolojik hakimiyetini kırmakla kalmayıp Rusya'ya siyasi bağımsızlığın yanı sıra güçlü bir ekonomik ve ticari özerklik de kazandırdı.
‘BRICS, Batı'ya bağımlılığı kırıyor’
"Teknoloji dünyası, devletlerin egemenliğinin yeni tanımında mihenk taşı haline geldi" ifadelerini kullanan Ebu Zeyd, BRICS ülkelerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini belirterek, üye ülkelerin; Amerikan dolarına bağımlılığı azaltmak, Batı üretimine mutlak mahkumiyetten kurtulmak ve ortak egemenliklerini korumak amacıyla güçlerini birleştirdiği vurguladı.
‘Tek kutuplu dünya düzeni çöktü’
BRICS bloğunun günümüzde küresel ekonominin yarısından fazlasını temsil ettiğine dikkat çeken Lübnanlı politikacı, bu ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin G7 ve Batı Avrupa ülkelerinin iki katını aştığını ifade etti.
SPIEF'e yaklaşık 130 ülkenin katılmasının "tek kutuplu dünya düzeninin çöktüğünün açık bir kanıtı" olduğunu belirten Ebu Zeyd, sözlerini şöyle tamamladı:
Gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, siyasi ve diplomatik işbirliği temelleri üzerine inşa ediliyor. Rusya, diğer devletlerin egemenliğine saygı duymayı dış politikasının özü kabul ederek, dünyadaki birçok ülkeyle kurduğu dostane ilişkiler aracılığıyla kalıcı bir barışa ulaşmayı hedefliyor.