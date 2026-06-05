https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/limonata-tartismasi-gozaltiyla-bitti-kafede-taskinlik-yapan-musteri-yakalandi-1106276899.html

Limonata tartışması gözaltıyla bitti: Kafede taşkınlık yapan müşteri yakalandı

Limonata tartışması gözaltıyla bitti: Kafede taşkınlık yapan müşteri yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kafede yaşanan ve sosyal medyada gündem olan olayda yeni gelişme yaşandı. Limonata siparişinin ardından çıkan tartışmada iş... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T12:02+0300

2026-06-05T12:02+0300

2026-06-05T12:02+0300

türki̇ye

kafe

limonata

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.Görüntülerde, gece saatlerinde kafeye gelen bir müşterinin sipariş sonrası taşkınlık yaptığı anların yer alması üzerine polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etmek için inceleme yaptı.Şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındıYapılan çalışmalar sonucunda A.Ü. isimli şüpheli, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt'taki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli hakkında "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ü.'nün gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Olay limonata siparişinin ardından yaşandıİddiaya göre olay, Ispartakule'de bulunan bir kafede meydana geldi.Kafeye gelen müşteri, limonata siparişi verdikten sonra parayı tezgâha fırlattı. Bunun üzerine iş yerinde çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.Tezgahtaki malzemeleri dağıttığı i̇ddia edildiTartışmanın büyümesi üzerine müşterinin tezgahtaki malzemeleri dağıttığı öne sürüldü.Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle iş yerinden ayrılan müşterinin, çıkış sırasında kafe çalışanını tehdit ettiği iddia edildi.Soruşturma devam ediyorPolis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli süreç sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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kafe, limonata