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Ankara-İzmir uçağında powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi
Ankara-İzmir uçağında powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İzmir'e gitmek üzere hareket eden yolcu uçağında bir yolcuya ait powerbank cihazından duman çıkması üzerine alarm verildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara-İzmir seferini gerçekleştirmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları uçağında, kalkış öncesi yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu.Esenboğa Havalimanı'nda yolcu alımını tamamlayan uçak, pist başına ilerlediği sırada bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman çıktığı fark edildi.Uçak taksi yolunda durdurulduDurumun fark edilmesinin ardından uçuş ekibi, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçti.Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak taksi yolu üzerinde durduruldu ve gerekli tedbirler devreye alındı.Yolcular acil olarak tahliye edildiOlayın ardından uçakta bulunan yolcular güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.Yaşanan olay, uçaklarda kullanılan powerbank ve taşınabilir bataryalara ilişkin güvenlik kurallarını yeniden gündeme getirdi.Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek riskler nedeniyle taşınabilir şarj cihazlarının uçak içinde şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
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ankara, pegasus havayolları, esenboğa havalimanı
ankara, pegasus havayolları, esenboğa havalimanı

Ankara-İzmir uçağında powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi

11:20 05.06.2026 (güncellendi: 11:31 05.06.2026)
Uçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
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Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İzmir'e gitmek üzere hareket eden yolcu uçağında bir yolcuya ait powerbank cihazından duman çıkması üzerine alarm verildi.
Ankara-İzmir seferini gerçekleştirmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları uçağında, kalkış öncesi yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu.
Esenboğa Havalimanı'nda yolcu alımını tamamlayan uçak, pist başına ilerlediği sırada bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman çıktığı fark edildi.

Uçak taksi yolunda durduruldu

Durumun fark edilmesinin ardından uçuş ekibi, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçti.
Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak taksi yolu üzerinde durduruldu ve gerekli tedbirler devreye alındı.

Yolcular acil olarak tahliye edildi

Olayın ardından uçakta bulunan yolcular güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Yaşanan olay, uçaklarda kullanılan powerbank ve taşınabilir bataryalara ilişkin güvenlik kurallarını yeniden gündeme getirdi.
Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek riskler nedeniyle taşınabilir şarj cihazlarının uçak içinde şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
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