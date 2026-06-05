https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/ankara-izmir-ucaginda-powerbank-panigi-yolcular-tahliye-edildi-1106274829.html

Ankara-İzmir uçağında powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi

Ankara-İzmir uçağında powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İzmir'e gitmek üzere hareket eden yolcu uçağında bir yolcuya ait powerbank cihazından duman çıkması üzerine alarm verildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T11:20+0300

2026-06-05T11:20+0300

2026-06-05T11:31+0300

türki̇ye

ankara

pegasus havayolları

esenboğa havalimanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b88b40de2c9e2a6edc5bb728489ac04.jpg

Ankara-İzmir seferini gerçekleştirmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları uçağında, kalkış öncesi yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu.Esenboğa Havalimanı'nda yolcu alımını tamamlayan uçak, pist başına ilerlediği sırada bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman çıktığı fark edildi.Uçak taksi yolunda durdurulduDurumun fark edilmesinin ardından uçuş ekibi, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçti.Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak taksi yolu üzerinde durduruldu ve gerekli tedbirler devreye alındı.Yolcular acil olarak tahliye edildiOlayın ardından uçakta bulunan yolcular güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.Yaşanan olay, uçaklarda kullanılan powerbank ve taşınabilir bataryalara ilişkin güvenlik kurallarını yeniden gündeme getirdi.Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek riskler nedeniyle taşınabilir şarj cihazlarının uçak içinde şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/milyonlarca-memur-ve-emekliyi-ilgilendiriyor-5-aylik-zam-farki-belli-oldu-1106273033.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, pegasus havayolları, esenboğa havalimanı