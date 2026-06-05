https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/bati-medyasi-pentagon-almanyaya-tomahawk-sevkiyatini-iptal-etmeyi-planliyor-1106270404.html

Batı medyası: Pentagon Almanya’ya Tomahawk sevkiyatını iptal etmeyi planlıyor

Batı medyası: Pentagon Almanya’ya Tomahawk sevkiyatını iptal etmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanlığı Pentagon'un Rusya'nın misilleme yapmasından çekinerek Almanya'ya planlanan Tomahawk füzesi sevkiyatını iptal etmeyi düşündüğü belirtildi. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T08:30+0300

2026-06-05T08:30+0300

2026-06-05T08:32+0300

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ABD basınının önde gelen yayın organlarından Politico gazetesi, iki Avrupalı ve bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı kulis bilgisine göre, Pentagon'un Almanya'ya yönelik kritik askeri planlarında geri adım atmaya hazırlandığını duyurdu. Washington yönetiminin, Moskova'nın sert yanıt vermesinden çekindiği için Almanya'ya planlanan Tomahawk seyir füzeleri sevkiyatını askıya alacağı veya tamamen iptal edeceği ileri sürüldü.Gazetede yer alan değerlendirmede, “Pentagon'un Almanya'ya Tomahawk füzeleri gönderme planından vazgeçmesi bekleniyor. Bunun kısmi nedeni, Amerikalı yetkililerin Rusya'nın bu adımı doğrudan bir 'askeri tırmanma' olarak kabul edeceğinden ciddi endişe duymasıdır” ifadelerine yer verildi. Kaynaklar, füzelerin teslim edilmesi durumunda Moskova'nın mutlaka karşı misillemede bulunacağını ve Washington'ın bu riskle yüzleşmek istemediğini belirtiyor.İran çatışmaları ABD stoklarını tükettiHaberde, iptal kararının sadece Rusya endişesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda ABD'nin küresel askeri envanterindeki daralmayla da doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı. Özellikle Ortadoğu'da İran ile yaşanan sıcak çatışmalar süresince Amerikan ordusunun mühimmat depolarının büyük oranda boşaldığı kaydedildi.Daha önce New York Times gazetesinde yayımlanan bir analize atıfta bulunulan haberde, İran ile yürütülen çatışmalar sırasında ABD ordusunun adeta 10 yıllık Tomahawk füzesi stokunu harcadığı ve sadece birkaç ayda iki yıllık üretime eşdeğer Patriot hava savunma füzesini tükettiği hatırlatıldı.Almanlar tedirginPolitico'ya göre, Washington'ın Avrupa'daki askeri varlığını azaltma eğilimi Berlin'de büyük bir tedirginliğe yol açmış durumda. Alman hükümeti ve askeri yetkililer, ABD'nin geri çekilmesiyle kıtada oluşacak savunma açıklarını, Avrupa savunma sanayisinin mevcut üretim hızıyla kapatamayacağından endişe ediyor.Sürecin askeri personel boyutunda da belirsizlikler sürüyor. Pentagon kaynakları, geride kalan bahar aylarında Almanya'ya gönderilmesinden vazgeçilen 5 bin Amerikan askerine ilişkin nihai planın henüz resmi olarak kamuoyuyla paylaşılmadığını aktardı.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ABD'nin Almanya'daki askeri varlığından 5 bin personeli çececeğini doğrulamıştı. Bu açıklamadan üç hafta sonra ise ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'dan çekilen güce alternatif olarak Polonya'ya ek 5 bin Amerikan askerinin konuşlandırılacağını ilan etmişti. Bölgedeki askeri dengelerin Berlin-Varşova hattında kayması ve stratejik silahların iptali, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde yeni bir tartışma dalgası başlatmaya aday görünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-temsilciler-meclisi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-ve-ukraynaya-yardim-tasarisini-onayladi-1106268496.html

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