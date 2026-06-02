https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kucukcekmecede-cekici-kaza-yapti-is-makinasi-altinda-kalan-surucu-oldu-1106203158.html

Küçükçekmece’de çekici kaza yaptı: İş makinası altında kalan sürücü öldü

Küçükçekmece’de çekici kaza yaptı: İş makinası altında kalan sürücü öldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kontrolden çıkan çekiciyle ilgili meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T21:46+0300

2026-06-02T21:46+0300

2026-06-02T21:46+0300

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i̇stanbul

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kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

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Atakent Mahallesi’nde seyir halinde olan ve üzerinde iş makinesi bulunan çekici, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma ve yol kenarındaki duvarlara çarptı.Kazada sürücü Hasan Ç’nin üzerine, taşıdığı iş makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş makinesinin altından çıkarılan Hasan Ç’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/bakan-ciftci-bayram-tatilindeki-trafik-kazalarinda-70-kisi-hayatini-kaybetti-1106162524.html

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küçükçekmece, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası