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Küçükçekmece’de çekici kaza yaptı: İş makinası altında kalan sürücü öldü
Küçükçekmece’de çekici kaza yaptı: İş makinası altında kalan sürücü öldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kontrolden çıkan çekiciyle ilgili meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
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Atakent Mahallesi’nde seyir halinde olan ve üzerinde iş makinesi bulunan çekici, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma ve yol kenarındaki duvarlara çarptı.Kazada sürücü Hasan Ç’nin üzerine, taşıdığı iş makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş makinesinin altından çıkarılan Hasan Ç’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/bakan-ciftci-bayram-tatilindeki-trafik-kazalarinda-70-kisi-hayatini-kaybetti-1106162524.html
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küçükçekmece, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
küçükçekmece, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası

Küçükçekmece’de çekici kaza yaptı: İş makinası altında kalan sürücü öldü

21:46 02.06.2026
© AAKüçükçekmece çekici kazası
Küçükçekmece çekici kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AA
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kontrolden çıkan çekiciyle ilgili meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Atakent Mahallesi’nde seyir halinde olan ve üzerinde iş makinesi bulunan çekici, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma ve yol kenarındaki duvarlara çarptı.
Kazada sürücü Hasan Ç’nin üzerine, taşıdığı iş makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş makinesinin altından çıkarılan Hasan Ç’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
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Bakan Çiftçi: Bayram tatilindeki trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti
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