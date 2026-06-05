https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/japonyada-tayfun-alarmi-23-yarali-15-milyondan-fazla-kisiye-tahliye-cagrisi-1106282947.html

Japonya'da tayfun alarmı: 23 yaralı, 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı

Japonya'da tayfun alarmı: 23 yaralı, 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı

Sputnik Türkiye

Jangmi Tayfunu, Japonya'da şiddetli yağış ve saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlarla büyük hasara yol açtı. Yetkililer 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T14:24+0300

2026-06-05T14:24+0300

2026-06-05T14:24+0300

dünya

japonya

fırtına

tayfun

yaralı

elektrik kesintisi

tahliye

heyelan

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Japonya, hafta boyunca etkili olan Jangmi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla mücadele etti. Fırtına nedeniyle evler zarar gördü, elektrik kesintileri yaşandı ve çok sayıda bölgede sel ile heyelan riski oluştu. Yetkililer, özellikle nehir taşkınlarına karşı yüksek seviyeli uyarılar yayımladı.1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldıYerel yetkililerin aktardığına göre tayfun nedeniyle 23 kişi yaralandı, bunların 17'si Okinawa'da kaydedildi.Fırtına sırasında 57 ev zarar gördü, yaklaşık 60 bin hanenin elektriği kesildi.Yetkililer ayrıca 1.52 milyon kişiye evlerini terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.Başkent Tokyo'nun Chiyoda bölgesinde yalnızca üç saat içinde 105 milimetre yağış ölçüldüğü ve bunun ayın en yüksek seviyesi olduğu bildirildi.Tarihi yapı da zarar gördüTayfunun etkileri yalnızca yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmadı.Batı Japonya'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Himeji Kalesi'nin dış duvarında hasar meydana geldiği açıklandı.Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre bölgede rüzgar hızları zaman zaman saatte 90 kilometreyi aştı.Yetkililer, tayfunun daha sonra zayıflayarak tropikal alçak basınç sistemine dönüştüğünü ve ülkenin doğusuna doğru uzaklaştığını bildirdi.

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japonya, fırtına, tayfun, yaralı, elektrik kesintisi, tahliye, heyelan