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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/japonyada-tayfun-alarmi-23-yarali-15-milyondan-fazla-kisiye-tahliye-cagrisi-1106282947.html
Japonya'da tayfun alarmı: 23 yaralı, 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı
Japonya'da tayfun alarmı: 23 yaralı, 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı
Sputnik Türkiye
Jangmi Tayfunu, Japonya'da şiddetli yağış ve saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlarla büyük hasara yol açtı. Yetkililer 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T14:24+0300
2026-06-05T14:24+0300
dünya
japonya
fırtına
tayfun
yaralı
elektrik kesintisi
tahliye
heyelan
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Japonya, hafta boyunca etkili olan Jangmi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla mücadele etti. Fırtına nedeniyle evler zarar gördü, elektrik kesintileri yaşandı ve çok sayıda bölgede sel ile heyelan riski oluştu. Yetkililer, özellikle nehir taşkınlarına karşı yüksek seviyeli uyarılar yayımladı.1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldıYerel yetkililerin aktardığına göre tayfun nedeniyle 23 kişi yaralandı, bunların 17'si Okinawa'da kaydedildi.Fırtına sırasında 57 ev zarar gördü, yaklaşık 60 bin hanenin elektriği kesildi.Yetkililer ayrıca 1.52 milyon kişiye evlerini terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.Başkent Tokyo'nun Chiyoda bölgesinde yalnızca üç saat içinde 105 milimetre yağış ölçüldüğü ve bunun ayın en yüksek seviyesi olduğu bildirildi.Tarihi yapı da zarar gördüTayfunun etkileri yalnızca yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmadı.Batı Japonya'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Himeji Kalesi'nin dış duvarında hasar meydana geldiği açıklandı.Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre bölgede rüzgar hızları zaman zaman saatte 90 kilometreyi aştı.Yetkililer, tayfunun daha sonra zayıflayarak tropikal alçak basınç sistemine dönüştüğünü ve ülkenin doğusuna doğru uzaklaştığını bildirdi.
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japonya, fırtına, tayfun, yaralı, elektrik kesintisi, tahliye, heyelan
japonya, fırtına, tayfun, yaralı, elektrik kesintisi, tahliye, heyelan

Japonya'da tayfun alarmı: 23 yaralı, 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı

14:24 05.06.2026
© AP Photo / Hiro KomaeJaponya'da fırtına
Japonya'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Hiro Komae
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Jangmi Tayfunu, Japonya'da şiddetli yağış ve saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlarla büyük hasara yol açtı. Yetkililer 1.5 milyondan fazla kişiye tahliye tavsiyesinde bulunurken, onlarca kişi yaralandı.
Japonya, hafta boyunca etkili olan Jangmi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla mücadele etti. Fırtına nedeniyle evler zarar gördü, elektrik kesintileri yaşandı ve çok sayıda bölgede sel ile heyelan riski oluştu. Yetkililer, özellikle nehir taşkınlarına karşı yüksek seviyeli uyarılar yayımladı.

1.5 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı

Yerel yetkililerin aktardığına göre tayfun nedeniyle 23 kişi yaralandı, bunların 17'si Okinawa'da kaydedildi.
Fırtına sırasında 57 ev zarar gördü, yaklaşık 60 bin hanenin elektriği kesildi.
Yetkililer ayrıca 1.52 milyon kişiye evlerini terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.
Başkent Tokyo'nun Chiyoda bölgesinde yalnızca üç saat içinde 105 milimetre yağış ölçüldüğü ve bunun ayın en yüksek seviyesi olduğu bildirildi.
© REUTERS Kim Kyung-HoonJangmi Tayfunu
Jangmi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
Jangmi Tayfunu
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Tarihi yapı da zarar gördü

Tayfunun etkileri yalnızca yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmadı.
Batı Japonya'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Himeji Kalesi'nin dış duvarında hasar meydana geldiği açıklandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre bölgede rüzgar hızları zaman zaman saatte 90 kilometreyi aştı.
Yetkililer, tayfunun daha sonra zayıflayarak tropikal alçak basınç sistemine dönüştüğünü ve ülkenin doğusuna doğru uzaklaştığını bildirdi.
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