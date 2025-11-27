https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ayi-saldirilari-rekor-seviyede-japonya-simdi-de-sahte-ayi-goruntuleriyle-mucadele-ediyor-1101351420.html

Ayı saldırıları rekor seviyede: Japonya şimdi de 'sahte ayı görüntüleriyle' mücadele ediyor

27.11.2025

Japonya’da bu yıl artan ayı saldırıları, yalnızca güvenliği değil, bilgi akışını da etkiliyor. Ülke genelinde saldırı haberleri yükselirken, sosyal medya platformlarında yapay zeka tarafından üretilmiş sahte ayı videolarının hızla yayılması toplumsal endişeyi büyüttü.Yerel medyanın aktardığına göre TikTok, YouTube ve diğer platformlarda agresif ayıları gösteren çok sayıda AI üretimi klip dolaşıma girdi. Bu videolardan biri ayıların bir güneş paneli tesisini parçaladığını, bir diğeri ise bir ayının bir evcil köpeği kaçırdığını gösteriyor.Uzmanlar görüntülerin açıkça sahte olduğunu vurgulasa da, gerçek saldırı videolarıyla yan yana yayıldıklarında halkı kolayca yanıltabildiği belirtti.Japan Fact-Check Center Genel Yayın Yönetmeni Daisuke Furuta, “Gerçek saldırı haberleri arttıkça, sahte ayı videolarının sayısı da yükseliyor” dedi.14 kişi öldü, hizmetlerde aksamalar yaşandıBu yıl Japonya genelinde ayı saldırıları sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sadece geçen pazar günü üç eyalette beş kişi saldırıya uğradı.Artan risk nedeniyle Japan Post Co., geçtiğimiz hafta çalışan güvenliği için posta hizmetlerini belirli bölgelerde durdurma kararı aldı. Ardından Akita Eyaletinin bir kısmında posta dağıtımı tamamen askıya alındı.Telekom şirketleri de dağlık bölgelerde çalışan personelin güvenlik protokollerini yeniden gözden geçireceğini açıkladı.Akita Valisi Kenta Suzuki, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi’ye yaptığı çağrıda, öz savunma birliklerinin devreye girmesini istemişti. Miyagi’de Belediye, yapay zekayla üretilmiş ‘uyarı’ görseli paylaştıAyı saldırılarıyla ilgili yanlış bilgi sorunu yalnızca bireylerle sınırlı değil. Miyagi Eyaleti’ndeki Onagawa kasabası, sahte bir ayı fotoğrafını resmi uyarı duyurusunda kullandığını ortaya çıkardı.Bir çocuk bakım merkezinin yakınında ayı görüldüğü ihbarı üzerine belediye, kendisine gönderilen bir görüntüyü doğrulamadan sosyal medya hesabında uyarı olarak paylaştı. Ancak kısa süre sonra fotoğrafın yapay zeka ile üretildiği anlaşıldı.Yetkililer, ayı görüldüğü yönündeki ihbarın gerçek olması halinde bunun 10 yıldan uzun süredir ilk ayı görülmesi vakası olacağını belirtti. Kasabadaki anaokulları ve okullar, tedbir amacıyla açık hava etkinliklerini iptal etti; öğrenciler grup hâlinde veya servislerle evlerine gönderildi.4 milyondan fazla kez görüntülendiSahte fotoğraf, yalnızca saatler içinde 4 milyondan fazla görüntülendi. Kasaba yönetimi, yanlış bilgi yaydığı için özür dileyerek uyarıyı sildi.Açıklamada, “Önceliğimiz halkın güvenliğiydi ancak gereksiz korkuya neden olduk” ifadelerine yer verildi. Belediye, bundan sonra paylaşılan bilgilerin doğruluğunu artırmak için yeni süreçler geliştireceğini duyurdu.

