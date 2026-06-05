https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/irlanda-israilli-bakanlar-ben-gvir-ve-smotrichin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106292199.html

İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı

İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı

Sputnik Türkiye

İrlanda, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T18:37+0300

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İrlanda Adalet Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan, “İrlanda’ya giriş yapmak isterlerse, göçmenlik görevlilerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin reddedilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.İrlanda'nın kararında, Ben-Gvir'in 20 Mayıs'ta sosyal medyada paylaştığı bir videonun etkili olduğu belirtildi.Ne olmuştu? Söz konusu görüntülerde, İsrail ordusu tarafından durdurulan ve Gazze'ye gitmekte olan bir yardım filosundaki aktivistlerin elleri bağlı şekilde diz çöktürüldüğü ve Ben-Gvir'in gözaltındaki aktivistlerle alay ettiği görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/israilli-bakan-ben-gvir-alikonulan-sumud-filosu-aktivistlerinin-bulundugu-limandan-paylasim-yapti-1105893014.html

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i̇rlanda, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu (idf), i̇srail parlamentosu (knesset)