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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/irlanda-israilli-bakanlar-ben-gvir-ve-smotrichin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106292199.html
İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı
İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
İrlanda, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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İrlanda Adalet Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan, “İrlanda’ya giriş yapmak isterlerse, göçmenlik görevlilerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin reddedilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.İrlanda'nın kararında, Ben-Gvir'in 20 Mayıs'ta sosyal medyada paylaştığı bir videonun etkili olduğu belirtildi.Ne olmuştu? Söz konusu görüntülerde, İsrail ordusu tarafından durdurulan ve Gazze'ye gitmekte olan bir yardım filosundaki aktivistlerin elleri bağlı şekilde diz çöktürüldüğü ve Ben-Gvir'in gözaltındaki aktivistlerle alay ettiği görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/israilli-bakan-ben-gvir-alikonulan-sumud-filosu-aktivistlerinin-bulundugu-limandan-paylasim-yapti-1105893014.html
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i̇rlanda, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu (idf), i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇rlanda, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu (idf), i̇srail parlamentosu (knesset)

İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı

18:37 05.06.2026 (güncellendi: 18:47 05.06.2026)
© AP Photoİsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich
İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AP Photo
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İrlanda, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.
İrlanda Adalet Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan, “İrlanda’ya giriş yapmak isterlerse, göçmenlik görevlilerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin reddedilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.
İrlanda'nın kararında, Ben-Gvir'in 20 Mayıs'ta sosyal medyada paylaştığı bir videonun etkili olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Söz konusu görüntülerde, İsrail ordusu tarafından durdurulan ve Gazze'ye gitmekte olan bir yardım filosundaki aktivistlerin elleri bağlı şekilde diz çöktürüldüğü ve Ben-Gvir'in gözaltındaki aktivistlerle alay ettiği görülmüştü.
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu aktivistlerini provoke etmeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
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20 Mayıs, 15:17
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