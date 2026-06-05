https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/irlanda-israilli-bakanlar-ben-gvir-ve-smotrichin-ulkeye-girisini-yasakladi-1106292199.html
İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı
İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
İrlanda, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T18:37+0300
2026-06-05T18:37+0300
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i̇srail savunma bakanlığı
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i̇srail parlamentosu (knesset)
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İrlanda Adalet Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan, “İrlanda’ya giriş yapmak isterlerse, göçmenlik görevlilerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin reddedilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.İrlanda'nın kararında, Ben-Gvir'in 20 Mayıs'ta sosyal medyada paylaştığı bir videonun etkili olduğu belirtildi.Ne olmuştu? Söz konusu görüntülerde, İsrail ordusu tarafından durdurulan ve Gazze'ye gitmekte olan bir yardım filosundaki aktivistlerin elleri bağlı şekilde diz çöktürüldüğü ve Ben-Gvir'in gözaltındaki aktivistlerle alay ettiği görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/israilli-bakan-ben-gvir-alikonulan-sumud-filosu-aktivistlerinin-bulundugu-limandan-paylasim-yapti-1105893014.html
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i̇rlanda, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu (idf), i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇rlanda, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu (idf), i̇srail parlamentosu (knesset)
İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı
18:37 05.06.2026 (güncellendi: 18:47 05.06.2026)
İrlanda, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.
İrlanda Adalet Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan, “İrlanda’ya giriş yapmak isterlerse, göçmenlik görevlilerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ülkeye girişinin reddedilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.
İrlanda'nın kararında, Ben-Gvir'in 20 Mayıs'ta sosyal medyada paylaştığı bir videonun etkili olduğu belirtildi.
Söz konusu görüntülerde, İsrail ordusu tarafından durdurulan ve Gazze'ye gitmekte olan bir yardım filosundaki aktivistlerin elleri bağlı şekilde diz çöktürüldüğü ve Ben-Gvir'in gözaltındaki aktivistlerle alay ettiği görülmüştü.