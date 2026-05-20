İsrailli Bakan Ben-Gvir, alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerinin bulunduğu limandan paylaşım yaptı

Sputnik Türkiye

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod Limanı’na giderek İsrail bayrağı açtı ve... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T15:17+0300

2026-05-20T15:26+0300

İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod Limanı’na giderek provokatif hareketlerde bulundu.İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından liman ziyareti sırasında çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Ben-Gvir’in İsrail bayrağı salladığı ve “Yaşasın İsrail” sloganları attığı görüldü.Videoda bir kadın aktivistin “Özgür Filistin” sloganı attığı, ardından İsrail polisinin aktiviste sert şekilde müdahale ederek yere yatırdığı anlar da yer aldı. Bu sırada Ben-Gvir’in “İşte böyle yapmak gerekiyor” dediği duyuldu.Paylaşılan görüntülerde aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek toplu halde tutulduğu görüldü. Ben-Gvir görüntüleri “İsrail’e hoş geldiniz” mesajıyla yayımladı.İtalya, İsrail büyükelçisini çağırdıİsrailli bakanın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerin üzerine İtalya aktivistlere yapılan muamelenin 'kabul edilemez' olduğunu belirterek İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Bakanı Ben Gvir’in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında birçok İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu protestocuların, insan onurunu ihlal eden bu muameleye maruz kalması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahaleleri İsrail ordusu, 18 Mayıs’ta Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan ve 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu 50 teknelik filoya uluslararası sularda müdahale etmişti. Aktivistler daha sonra İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı’na götürülmüştü. Filoda 78 Türk vatandaşının da bulunduğu belirtilmişti. Küresel Sumud Filosu daha önce de İsrail müdahaleleriyle karşı karşıya kalmıştı. 29 Nisan’da Girit açıklarında uluslararası sularda düzenlenen operasyonda 177 aktivistin alıkonulduğu açıklanmıştı. İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

