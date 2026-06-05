https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/iran-tahran-dondurulmus-varliklarin-yarisinin-anlasma-imzalandiktan-hemen-sonra-iade-edilmesini-1106267811.html
İran: Tahran, dondurulmuş varlıkların yarısının anlaşma imzalandıktan hemen sonra iade edilmesini şart koşuyor
İran: Tahran, dondurulmuş varlıkların yarısının anlaşma imzalandıktan hemen sonra iade edilmesini şart koşuyor
Sputnik Türkiye
İran, Washington ile olası bir anlaşmanın ilk adımı olarak yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarının en az yüzde 50'sinin derhal serbest bırakılmasını talep... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada, İran'ın, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından ABD'nin yurt dışındaki varlıklarının en az yüzde 50'sini dondurma kararını kaldırmasını talep ettiğini söyledi.Mehr haber ajansının aktardığına göre Gharibabadi, şu ifadeleri kullandı:Mayıs ayında Tasnim haber ajansı, İran'ın müzakere ekibine yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, Tahran'ın 14 maddelik çözüm önerisinde Washington'dan 24 milyar dolarlık yabancı varlığın dondurulmasının kaldırılmasını istediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/trump-iranin-abd-askerlerini-oldurmesi-saldiri-icin-gecerli-bir-sebep-olurdu-1106267126.html
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ortadoğu, i̇ran, tahran, abd, kazım garibabadi
ortadoğu, i̇ran, tahran, abd, kazım garibabadi
İran: Tahran, dondurulmuş varlıkların yarısının anlaşma imzalandıktan hemen sonra iade edilmesini şart koşuyor
İran, Washington ile olası bir anlaşmanın ilk adımı olarak yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarının en az yüzde 50'sinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada, İran'ın, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından ABD'nin yurt dışındaki varlıklarının en az yüzde 50'sini dondurma kararını kaldırmasını talep ettiğini söyledi.
Mehr haber ajansının aktardığına göre Gharibabadi, şu ifadeleri kullandı:
"İran, en azından dondurulmuş varlıkların yüzde 50'sinin mutabakat zaptı imzalandıktan hemen sonra Tahran'a iade edilmesini, kalan kısmının ise makul bir süre içinde teslim edilmesini şart koşuyor"
Mayıs ayında Tasnim haber ajansı, İran'ın müzakere ekibine yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, Tahran'ın 14 maddelik çözüm önerisinde Washington'dan 24 milyar dolarlık yabancı varlığın dondurulmasının kaldırılmasını istediğini bildirmişti.