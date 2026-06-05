https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/iran-tahran-dondurulmus-varliklarin-yarisinin-anlasma-imzalandiktan-hemen-sonra-iade-edilmesini-1106267811.html

İran: Tahran, dondurulmuş varlıkların yarısının anlaşma imzalandıktan hemen sonra iade edilmesini şart koşuyor

İran: Tahran, dondurulmuş varlıkların yarısının anlaşma imzalandıktan hemen sonra iade edilmesini şart koşuyor

Sputnik Türkiye

İran, Washington ile olası bir anlaşmanın ilk adımı olarak yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarının en az yüzde 50'sinin derhal serbest bırakılmasını talep... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T04:28+0300

2026-06-05T04:28+0300

2026-06-05T04:28+0300

dünya

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tahran

abd

kazım garibabadi

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada, İran'ın, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından ABD'nin yurt dışındaki varlıklarının en az yüzde 50'sini dondurma kararını kaldırmasını talep ettiğini söyledi.Mehr haber ajansının aktardığına göre Gharibabadi, şu ifadeleri kullandı:Mayıs ayında Tasnim haber ajansı, İran'ın müzakere ekibine yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, Tahran'ın 14 maddelik çözüm önerisinde Washington'dan 24 milyar dolarlık yabancı varlığın dondurulmasının kaldırılmasını istediğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/trump-iranin-abd-askerlerini-oldurmesi-saldiri-icin-gecerli-bir-sebep-olurdu-1106267126.html

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